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上海分區鬆綁 當局強調：防範區非「放飛區」 堅持非必要不外出

社會熱點 11:31 2022/04/12

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上海市當日新增超過2.3萬宗新冠病毒本土個案，較前一日有所下降，但仍處高位。當地開始按照封控區、管控區和防範區，全市實施分區分類管控。市衛健委官員指出，防範區不是「放飛區」 ，堅持非必要不外出，民眾仍以在居住小區內活動為主。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝提醒，陽性感染者數量仍處於高位，市民仍要繃緊防控，不要鬆懈和聚集，減少流動，提倡居家辦公，非必要不外出。

她指出，昨天開始，上海根據核酸篩查結果，劃定了第一批封控區、管控區、防範區名單，實施分區分類差異化防控。經歷了長時間封控後，大家都想出門透透氣，還需要去買菜、買藥、就醫等。但如果出現大量人員無序集聚，也會對當前的防疫工作造成很大隱患。

防範區內人員需一周2次抗原檢測

她又提醒，防範區不是「放飛區」 ，管控區、封控區更不是。還是要堅持「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」的策略，非必要不外出，在居住小區內活動為主。確需外出的，可在防範區所屬街鎮內活動，不得流動到封控區和管控區。

防範區內人員落實一周2次抗原檢測，提倡居民核酸檢測願檢盡檢。對因就醫等確需外出人員，全程做好個人防護，充分發揮社區衛生服務中心和互聯網醫院的優勢，倡導線上就診、線下配藥。 

出現陽性感染者，該居住小區或自然村(單位、場所)將動態調整為封控區，落實相應管控措施。

美國務院令駐滬總領館非緊急僱員及家屬撤離

另外，外電報道，據網站上發布的消息，由於上海新冠肺炎感染病例激增，以及中國抗疫限制措施的影響，美國國務院命令駐上海總領事館領區的非緊急美國政府僱員，及所有家屬撤離。

【上海疫情】超市賣場相關網點解封工作 將分區分類穩妥推進

上海增逾2.3萬宗本土感染 較上一日回落但仍處高位

責任編輯：蒯宇澄

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