【內地疫情】廣州防控處於關鍵階段 9區今啟全民核酸檢測

廣東省新冠肺炎疫情持續，昨日（11日）新增16宗本土確診病例，全部都在廣州；另有19宗本土無症狀感染個案，分別是廣州15宗及佛山4宗。廣州市衛健委副主任、新聞發言人陳斌表示，目前廣州的疫情防控處於關鍵階段，將按疫情防控需要實施核酸篩查。廣州番禺、增城、花都等9區已定於今日（12日）開展全民核酸檢測。

廣州市11日晚召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，陳斌在會上表示，目前廣州的疫情防控正處於關鍵階段。根據疫情防控需要，部分區域近期可能會繼續開展新一輪核酸檢測，短時間內實施多輪核酸篩查，盡快把感染者全部查出來。對於福利院、養老院等特殊場所機構，高三師生、批發市場、貨運和快遞從業人員，以及防疫工作人員、志願者等重點人群，將提高核酸檢測頻次。

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據「廣東發布」消息，廣州番禺區、增城區、花都區、越秀區、海珠區、黃埔區、天河區、白雲區以及從化區已定於12日啟動新一輪全民核酸檢測。

廣州新增患者與此前病例有關聯

此外，陳斌通報，10日下午2時至11日傍晚6時，廣州新增38宗本土新冠病毒陽性感染者，其中確診病例27宗，無症狀感染者11宗。新增本土感染者大多是在管控區域或重點人員中主動排查發現，流調顯示與之前公布的病例存在關聯。

此前廣州出現的零星病例，主要是外部輸入，沒有本土病例，而這幾天廣州疫情出現新的變化。其中有兩個細節值得注意：一是新增病例皆為本土感染者，這意味著傳播範圍具有不確定性；二是病例主要出現在白雲區、海珠區、天河區，感染者涉及活動場所較多。目前確診病例主要在白雲區，由於該區域人口基數多、人口密度大，並且這一帶的人員跨區活動比較頻繁。

當局認為廣州本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能，提醒市民注意疫情傳播風險。另據防疫需要，廣州市疫情防控指揮部決定，4月11日起，市民非必要不離穗，確需離穗須憑48小時核酸陰性證明。

責任編輯：易燕丹

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