管濤：需結構性貨幣政策精準滴灌 但降準降息空間仍在

中銀證券全球首席經濟學家、中國國家外管局國際收支司前司長管濤表示，疫情衝擊下需要結構性貨幣政策的精準滴灌，但同時也離不開總量工具，目前國內降準降息空間依然存在，兩項工具可以交叉使用或疊加使用。

管濤接受《上海證券報》專訪時稱，當前中國經濟運行面臨諸多挑戰，從內部看，近期疫情呈現多地散發，波及面廣，對製造業服務業、內需外需都形成不同程度的衝擊，供應鏈、物流受阻，影響投資者和消費者的信心；從外部看，今年以來，地緣政治衝突的加劇，將削弱全球經濟復甦動能，推高全球大宗商品價格，有可能加大外貿進出口面臨的挑戰。

料隨疫情解封 二季度經濟活動顯著反彈

他稱，如果國內疫情及時得到有效控制，隨著疫情解封和投資加快落地，二季度經濟活動會出現顯著反彈。但反彈不代表復甦或企穩，下半年仍需做好迎難而上的準備。

他認為，從疫情期間出台的直達實體金融工具和再貸款再貼息等貨幣政策來看，針對性貨幣政策更具精準滴灌的作用。同時，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度也離不開總量工具，下階段要適時出台降準、降息等總量政策。

他表示，儘管目前美聯儲加快貨幣政策收緊步伐，國內的跨境資本流動和人民幣滙率走勢出現一些變化，但總體還保持基本穩定，仍在正常、可控範圍內。這也為中國貨幣政策環境進一步放鬆創造了條件。

專項債二季度發行快節奏仍將延續

財政政策方面，管濤認為，在當前市場預期轉弱、民間投資消費意願不高的背景下，相比於貨幣政策，財政政策能發揮更有效的作用。結構性財政政策可以針對經濟痛點、堵點發力；同時，通過積極財政政策帶動政府投資加槓桿，推動經濟復甦，從而可以改善民間投資和消費意願。他預計，在穩增長的背景下，專項債二季度發行快節奏仍將延續，基建投資將成為拉動經濟穩增長的重要抓手。

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責任編輯：蒯宇澄

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