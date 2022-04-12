上海疫情升溫 美國務院令駐滬總領館非緊急僱員及家屬撤離

上海新冠肺炎疫情形勢嚴峻，昨日（11日）新增23,342宗本土病例，包括994宗確診及22,348宗無症狀感染。美國國務院表示，因應上海新冠感染病例激增，以及中國防疫限制帶來的影響，指示所有駐上海總領館的非緊急美國政府僱員和相關家屬撤離當地，並建議美國公民赴華旅遊前要三思。

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美國國務院此前已允許駐上海總領事館的非緊急美國政府僱員，以及美國政府僱員的家屬自願離開當地；另更新旅遊警示，稱由於中國實施嚴格防疫限制，導致父母與子女有分開的風險，呼籲美國公民重新考慮是否前往中國，特別不要到香港、上海市及吉林省。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，美方宣布授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定，「但必須指出，中方防疫政策科學有效，我們對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。」

趙立堅又指，對於外國駐華外交領事人員涉疫問題，中國有關部門和地方已在政策允許範圍內盡可能提供協助和便利。中方對美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

責任編輯：易燕丹

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