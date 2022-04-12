美國務院令駐滬總領館人員撤離 外交部：反對把問題政治化已嚴正交涉（第二版）

上海新冠肺炎疫情形勢嚴峻，昨日（11日）新增23,342宗本土病例，包括994宗確診及22,348宗無症狀感染。美國國務院表示，因應上海新冠感染病例激增，以及中國防疫限制帶來的影響，指示所有駐上海總領館的非緊急美國政府僱員和相關家屬撤離當地，並建議美國公民赴華旅遊前要三思。

*新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅在12日的例行記者會上表示，中方已就美方此前授權撤離其駐上海總領館部分人員和家屬表明了立場，不管是「授權撤離」，還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。

趙立堅重申，中方防疫政策科學有效，對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心，包括美國在內的許多外國在滬僑民，也與上海人民團結抗疫，共克時艱。中國有關部門和地方一直按照有關國際公約，在政策允許範圍內，為外國駐華外交領事人員履職盡可能提供協助和便利，中美的溝通渠道也是暢通的。

此外，趙立堅強調，對美方把人員撤離問題政治化、工具化表示強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美方應當立即停止抹黑中方防疫政策，停止借疫情搞政治操弄，停止對中國污蔑抹黑。

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美國國務院此前已允許駐上海總領事館的非緊急美國政府僱員，以及美國政府僱員的家屬自願離開當地；另更新旅遊警示，稱由於中國實施嚴格防疫限制，導致父母與子女有分開的風險，呼籲美國公民重新考慮是否前往中國，特別不要到香港、上海市及吉林省。

這次撤離指引「升級」，美國駐華使領館在官網發布聲明指出，從「授權」改為「強制」是因應上海疫情嚴重，且當局首要保障海外美國公民，包括駐華使團人員及其家屬的安全。

責任編輯：易燕丹

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