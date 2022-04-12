【上海疫情】 研究預測5月初疫情受控 逾30萬人染疫

上海市單日（11日）新增超過2.3萬宗新冠病毒本土個案，自4月以來首次下跌，但仍處高位。有研究預測，上海此輪疫情會於21日下降至1000宗以下，5月3日疫情受控。

據《人民日報》旗下的醫藥媒體健康時報統計，上海單日新增本土無症狀感染病例，由1日起持續上升。1日有6051宗，上升至10日的2萬5173宗，11日下降至2萬2348宗，是4月以來首次下降。

目前拐點是否出現仍待觀察

上海國家中醫緊急醫學救援隊執行隊長方邦江表示，「這只能說是初見曙光」，因為當疫情出現波峰後，一定會有下降趨勢，但這是否代表上海疫情出現轉折點，還有待觀察後續新增病例是否持續下降。

武漢大學中南醫院副院長李志強表示，除了關注新增病例數字外，也需關注新增病例在哪裡發現。現時大部份新增病例都在管控人群中發現，說明不會在社會造成太大傳播風險。

他也表示，具體疫情變化要看後續的新增病例數據，如果數字持續下降，才能有明確的疫情走向。

報道又引述蘭州大學新冠疫情預測團隊的預測，指上海此輪疫情預計將於5月3日左右受到控制，預計累計感染人數約30萬人（介於22萬人至38萬人）。上海此輪疫情感染人數將在21日、25日及29日分別下降至1000宗、100宗和10宗以下。

指中國若開放防疫 1個月或有上千萬人感染

團隊又根據各次Omicron變種病毒疫情平均參數，模擬全國無管控解封後第一波疫情發展規模，指若中國開放防疫政策，1個月內或有1024萬人感染，4.4萬人死亡。

不過，報道引述中國工程院院士張伯禮表示，由於變種病毒的特性和防控措施技術進步，目前中國疫情呈現多點散發及局部規模性爆發，以往疫情爆發的規律不一定適用於此輪疫情，「持續時間可能較以往要長一些，具體不好做預判。」

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰表示，Omicron變種病毒傳播率超強，感染者在潛伏期及病情初期的病毒載量也非常高，相比2020年原始病毒株，Omicron同期載量增加100至1000倍，所以感染機率也指數級增加。

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責任編輯：蒯宇澄

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