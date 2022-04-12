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台灣增551宗本土感染再創今年新高 月底本土單日確診將破千

社會熱點 14:44 2022/04/12

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台灣今天新增663例新冠確定病例，其中551例為本土病例，再創今年新高，另有境外輸入112例。無新增中重症、死亡病例。指揮中心指揮官陳時中說，4月底單日新增本土個案可能達上千例，現在北北基桃（台北市、新北市、基隆市、桃園市）已列入高風險區域，擬啟動快篩。

陳時中：月底單日新增本土個案將破千

今日新增的551例本土病例中，以新北市162例最多，其次為台北市115例，高雄市61例，桃園市53例，基隆市37例，花蓮縣、台中市、新竹縣、屏東縣亦有雙位數的新症。

陳時中今日在專訪中表示，以目前趨勢來看，4月底單日新增本土個案幾乎一定會達上千例，民眾要共同抗疫，做好自主應變，讓疫情不要上升太快，「恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的。」

被問及4月底單日本土個案破千例，屆時是否全台會啟動確診者居家照護，陳時中表示，不見得要啟動，但嚴重區域已在準備。

【台灣疫情】家人確診 蔡英文居家隔離暫停所有行程至14日

台灣增382宗本土確診創今年新高 走向共存？陳時中：清零是不可能

陳時中說，指揮中心疫情監測小組定期修訂各縣市風險等級，現在是北北基桃已列入高風險區域，先前基隆已啟動全民防疫愛心篩檢，發放近20萬劑家用快篩，快篩陽性約44例，經PCR採檢後揪出38例陽性確診，顯示快篩可及早找出個案，對社區防疫有效果。

陳時中說，基隆快篩效果不錯，昨晚已與其他高風險的3縣市電話聯繫，希望他們提出申請，指揮中心每次會發放20萬劑快篩試劑。

責任編輯：尹航

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