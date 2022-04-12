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中國歐盟商會致函胡春華 倡借鑒新加坡防疫引入mRNA疫苗

國情動向 14:57 2022/04/12

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中國歐盟商會去信國務院總理胡春華，反應歐洲在華企業因防疫措施帶來的困境，並誠懇建議中國政府借鑑新加坡的成功模式，引入mRNA疫苗，並允許輕症患者居家隔離。

路透社引述該信件副本指，商會在上周五（8日）寫給中國國務院並由商會主席伍德克（Joerg Wuttke）簽字的信件中稱，大規模檢測和隔離措施無法克服奧密克戎變異株所來帶來的挑戰，並以「舊工具箱」來形容這些措施。

商會指出，在中國採取的現有防疫措施正造成重大干擾，受影響的範圍包括物流和生產，一直延伸至中國境內供應鏈的各方面。
 
商會也引述中國德國商會前一周進行的調查稱，51%的德國公司的物流和倉儲領域，以及46%的德國企業的供應鏈，「完全受到中國現有冠病情況干擾，或受到嚴重影響。」

引入更有效的疫苗和加強劑

商會建議中國調整防疫措施，包括允許無症狀或輕症陽性個案在家隔離，，以減輕公共醫療衛生系統壓力、重點推廣60歲及以上人群的新冠疫苗接種、引入更有效的疫苗和加強劑，其中mRNA疫苗的有效性，已在全球範圍內被認可，希望這款疫苗能早日在中國投入使用。

信件副本內容得到中國歐盟商會的證實。中國大陸迄今尚未批准民眾使用任何mRNA疫苗。

商會發言人說：「歐洲商會正在與有關機構保持聯繫，並期待儘快進行與信件內容有關的跟進工作。」中國國務院目前並沒有就路透社通過傳真發出的置評請求做出回應。

對「動態清零」有效性感憂慮？外交部：上海疫情定會很快得到遏制

上海封控持續 這些車廠復工未有期 港口貨運量降

責任編輯：袁瑋婧

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