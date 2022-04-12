深圳2021年GDP總量突破3萬億，達3.07萬億元（人民幣，下同）、增長6.7％，成為廣東省首個GDP破3萬億的城市，晉身世界第十強。

深圳市七屆人大二次會議昨日（11日）開幕，會上指出，2021年，深圳GDP總量突破3萬億，達3.07萬億元，增長6.7％。深圳市市長覃偉中在作《政府工作報告》時將今年的增長目標定為6％。他表示，今年將推動推出河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，試點實施深港機制銜接的科研管理體制，改造籌集15萬平方公尺科研空間，建成深港聯合科技創新園。至此，深圳成為廣東省首個GDP破3萬億的城市，全球排名第10，經濟總量已超過170個國家和組織。

2021年度全球城市GDP總量榜單 排名 城市 GDP總量 1 紐約（美國） 71160億元 2 東京（日本） 66426億元 3 洛杉磯（美國） 52070億元 4 上海（中國） 43214億元 5 倫敦（英國） 42993億元 6 巴黎（法國） 42548億元 7 北京（中國） 40269億元 8 芝加哥（美國） 35541億元 9 費城（美國） 34361億元 10 深圳（中國） 30664億元 ⋮ ⋮ 19 香港（中國） 26992億元

深圳市《政府工作報告》提出，要「發揮全過程創新生態鏈整體效應，建設具有全球影響力的科技和產業創新高地」。覃偉中指，深圳擬提升開放創新能力，推動出台河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，攜手香港實施聯合政策包，試點實施深港機制銜接的科研管理體制，改造籌集15萬平方公尺科研空間，建成深港聯合科技創新園，打造開放創新先導區和國際規則對接區；提升原始創新能力，實施基礎研究十年行動計劃，持續加大基礎研究投入，力爭基礎研究佔全社會研發投入比重提高到5％以上。

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除上海、北京外，深圳是內地第三個GDP突破3萬億的城市，但受疫情影響，深圳去年GDP增速和增量在「北上廣深」四大一線城市中均墊底，增速也落後內地平均增速（8.1％）。從今年GDP增長目標來看，深圳6％的增長目標不僅高於內地GDP增長5.5％的目標，在一線城市中，也高於北京、上海和廣州，北京的增長目標定為5％以上，上海和廣州的增長目標均為5.5％左右。

▲ 深圳GDP破3萬億人民幣 晉身世界第十強

責任編輯：李冰琪