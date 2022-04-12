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嚴防疫情通過鐵路傳播 國鐵：日均開行旅客列車不到正常30%

社會熱點 15:32 2022/04/12

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內地新冠肺炎疫情持續，鐵路運輸也大受影響。國家鐵路集團表示，為堅決防止疫情通過鐵路傳播，鐵路部門連日來採取果斷措施，從嚴從緊、有力有序做好鐵路疫情防控工作，其中包括嚴格管控和防止中高風險地區人員通過鐵路進京。目前，全國鐵路日均開行旅客列車3000列左右，不到正常水平的30%。

國家鐵路集團表示，鐵路部門配合各地政府減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集的防控政策，在保證全國鐵路網暢通、重點地區通達的前提下，最大限度停開或減開涉疫地區始發列車，停售或限售通過列車車票，限制風險人員購票，出台免費退票措施，將鐵路客票預售期從15天調整為5天。

鐵路客票預售期從15天調整為5天

按照首都進京管理聯防聯控協調機制要求，嚴格管控和防止中高風險地區人員通過鐵路進京。目前，全國鐵路日均開行旅客列車3000列左右，不到正常水平的30%。從嚴落實測溫驗碼、分散候車、通風消毒、預留隔離席位等各項站車防控措施，嚴控列車載客率，盡可能採用無接觸式服務，努力營造平安健康的出行環境。

上海增逾2.3萬宗本土感染 較上一日回落但仍處高位

上海單日增近兩萬宗本土感染 鐵路客票預售期今起調整

此外，鐵路部門加強鐵路口岸站防控，嚴把外防輸入的鐵路關口。創新交接方式，對阿拉山口、二連、滿洲里、磨憨、憑祥等9個鐵路口岸站，實行非接觸、信用交接模式，避免中外方作業人員直接接觸。

同時加強鐵路單位和職工隊伍健康管理，確保鐵路運輸生產安全有序。實施國鐵集團內部單位和職工隊伍分級分類管理措施，提高精準化防控水平。

鐵路部門全力保障重點物資運輸

在統籌疫情防控和運輸生產方面，鐵路部門綜合考量停開減開列車的疫情防控要求和低風險地區旅客群眾出行需求，精準安排運力及服務保障。對防疫人員、物資運輸，做到特事特辦、急事急辦，全力做好支援香港、上海、吉林等地區醫護人員、防疫和生活物資運輸。利用停開減開客車騰出的運輸能力，加大電煤、春耕物資、工程建設原材料等國計民生和重點物資運輸，全力服務國民經濟平穩運行。

今年3月以來，全國鐵路共開行援港物資列車39列；運送支援上海等地抗疫醫護人員8000餘人；運送抗疫保供重點物資3萬餘噸；目前，貨物運輸日均裝車保持在18萬車以上，單日裝車數多次連創新高。

責任編輯：易燕丹

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