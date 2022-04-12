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蘇州增31宗陽性感染 副市長：目前無封城計劃

經濟脈搏 16:56 2022/04/12

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江蘇蘇州市召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，市委常委、市政府常務副市長顧海東通報，今日（12日）截至15時，蘇州全市新增31宗陽性感染者，涉及7縣區，呈現出多點散發、局部聚集的態勢。

通報指，從3月10日0時至4月11日24時，蘇州市累計報告10宗本土確診病例（均為輕型），364宗本土無症狀感染者。從人員情況看，市外關聯病例較多，其中上海關聯陽性感染者佔比高達73%。從區域分佈看，毗鄰上海的板塊陽性感染者數量最多，崑山佔49.6%，太倉佔15.8%。

全市設封控區112個

據介紹，根據疫情發展，蘇州市動態調整升級管控措施。截至今日12時，蘇州市現有封控區112個、管控區93個、防範區15個。昆山市從4月6日開始7天全域靜態管理；太倉市從4月11日開始全域靜態管理；蘇州工業園區婁葑街道部分區域從今日零時開始靜態管理。

目前蘇州市高三年級在實施全封閉管理和嚴格落實防控措施的基礎上，繼續實行線下教學；初三年級從明天起轉為線上教學；其他不變。

顧海東指出，目前，蘇州沒有封城計劃，但對出現疫情的地區，採取嚴格管控措施，包括劃定的封控區、管控區、防範區，在做好群眾生活保障的情況下，依規範落實管理舉措。

同時，在符合防疫要求的前提下，農貿市場、超市、藥店、醫療機構、僅提供外賣的指定餐飲類企業，正常營業。

蘇州官方4月2日曾表示，常熟市日前確診1名病例感染的是Omicron變種病毒中的BA.1.1進化分支，這一突變從未在任何病毒數據庫中出現過，與全球已知的新冠病毒不同源。這名病例屬輕症病例，3月28日確診。

疫情持續 江蘇昆山再延「靜默期」至12日

【內地疫情】蘇州現Omicron新分支？專家：尚不確定 但「新分支」可能自生自滅

責任編輯：蒯宇澄

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