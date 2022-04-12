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中國社科院調研：預判一季度GDP增速為5.3% 全年6.8%

經濟脈搏 21:07 2022/04/12

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國際局勢疊加疫情防控，正值外界預測中國經濟承壓之際，中國社會科學院重大經濟社會調查項目組發佈調研結果，預判2022年第1季國內生產總值（GDP）增速為5.3%左右，全年GDP增速為6.8%左右。

外貿面臨下行壓力

據每日經濟新聞報道，中國社會科學院重大經濟社會調查項目「包容性綠色發展跟蹤調查」（IGDS）項目組今日（12日）發布「IGDS-2022年第1季調研」結果，報道指本次調研預判今年第1季度經濟保持恢復態勢，景氣水平穩中稍降；外貿面臨下行壓力；通脹壓力持續上升；就業形勢總體穩中向好。

不過據調查顯示，有29.7%的受訪者認為一季度經濟增速會按年上升，同時有33.0%的受訪者認為一季度經濟增速會按年下降，有23.5%的受訪者認為本季度經濟增速會與上季度基本持平。本期IGDS經濟景氣指數（原中國經濟學人經濟景氣指數）為94，與上季調查相比，穩中稍降。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼分析稱，今年第1季出口雖然可能比上季有所減弱，但因全球疫情沒有得到緩解，所以出口增長相對應該不錯。

另一方面，李鋼認為，中國1至2月份規模以上工業增加值年增7.5%，增長較快；固定資產投資年增12.2%，比去年全年加快7.3個百分點。因此預測包括出口製造、製造業的增長、固定資產投資的增長還是能夠支持比較高的增速。

而在消費部分，李鋼表示，「1至2月份社會消費品零售總額年增6.7%，比上年12月份加快5個百分點。總體增長不錯，所以第1季增長幅度應該能夠保證。」

ING：上海封城倘只在4月持續 料中國GDP損失2%將定向降準

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責任編輯：袁瑋婧

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疫情 中國社會科學院 工業增加值 社會消費品零售總額 經濟 就業 GDP 指數 零售 通脹

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