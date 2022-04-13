內地3月美元計出口按年增14.7%高過預期 進口降0.1%遠低於預期

海關統計顯示，以人民幣計，3月份，以美元計，出口按年增14.7%高過預期，進口降0.1%遠低於預期。貿易順差473.8億美元，高於預期。

以人民幣計，出口按年增長12.9%；進口下降1.7%，貿易順差3005.8億元。

今年一季度，以人民幣計，內地外貿進出口總值9.42萬億元，增長10.7%，其中出口5.23萬億元，按年增長13.4%；進口4.19萬億元，按年增長7.5%

海關總署新聞發言人李魁文介紹，當前，國際國內環境有些突發因素超出預期，中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展也面臨諸多風險挑戰。疊加去年高基數等因素，從月度情況來看，進出口增速整體有所回落。

據彭博社，3月份進口按年轉為下降，主要因為受到疫情封控的影響，3月份港口擁堵及流瓶頸惡化，影響了進出港航運業務。

先前合併公佈的1-2月數據，以人民幣計算，中國出口按年增長13.6%，進口增長12.9%，貿易順差7388億元。

大宗商品進口價格上漲一定程度推高進口值

海關總署新聞發言人李魁文介紹，一季度外貿進出口開局平穩，為實現全年目標打下了較好基礎。

具體來看，外貿增長主要拉動因素有以下幾個方面：中國經濟韌性強，為外貿增長提供堅實的支撐。一季度，中國對前五大貿易伙伴東盟、歐盟、美國、韓國和日本進出口分別增長8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%，合計拉動進出口整體增長4.8個百分點。

同時，世界經濟整體仍呈復甦態勢，國際市場對中國產品需求增長。一季度，中國機電產品和勞動密集型產品出口均保持較快增長，合計拉動出口增長7.9個百分點。此外，助企紓困政策持續發力，外貿市場主體保持發展韌性。一季度，中國有進出口實績的外貿企業數量43.2萬家，按年增加5.7%，其中民營企業進出口增長14.1%，較外貿整體增速高3.4個百分點，拉動外貿增長6.6個百分點。

在進口方面，李魁文說，大宗商品進口價格上漲一定程度上推高了進口值。今年以來，受多重因素影響，國際能源和糧食價格呈現上漲態勢。一季度，反映國際大宗商品價格的路透CRB指數累計漲幅近30%。受價格上漲推動，一季度中國原油、天然氣、糧食等大宗商品進口值按年均呈兩位數增長。

李魁文指，同時也要看到，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，疊加去年外貿基數較高等因素，實現穩外貿的目標需要付出更大努力。

中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜

具體到3月份數據，當被問及，3月份進口下降1.4%，主要原因是進口值下降還是由於國內需求疲軟所導致，李魁文表示，當前，國際國內環境有些突發因素超出預期，中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展也面臨著諸多風險挑戰。疊加去年高基數等因素，從月度情況來看，進出口增速整體有所回落。但從季度數據來看，中國外貿進出口自2020年第三季度起已連續七個季度實現按年正增長，這充分體現中國外貿韌性強、潛力大的特點，實現外貿穩定增長仍具有堅實的基礎。

李魁文說，當前影響中國外貿發展的有利和不利因素都不少，但中國經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，在正視困難挑戰的同時，也要堅定穩住外貿基本盤的信心。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道