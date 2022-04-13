  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地3月美元計出口按年增14.7%高過預期 進口降0.1%遠低於預期

經濟脈搏 13:05 2022/04/13

分享：

分享：

海關統計顯示，以人民幣計，3月份，以美元計，出口按年增14.7%高過預期，進口降0.1%遠低於預期。貿易順差473.8億美元，高於預期。

以人民幣計，出口按年增長12.9%；進口下降1.7%，貿易順差3005.8億元。

今年一季度，以人民幣計，內地外貿進出口總值9.42萬億元，增長10.7%，其中出口5.23萬億元，按年增長13.4%；進口4.19萬億元，按年增長7.5%

海關總署新聞發言人李魁文介紹，當前，國際國內環境有些突發因素超出預期，中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展也面臨諸多風險挑戰。疊加去年高基數等因素，從月度情況來看，進出口增速整體有所回落。

據彭博社，3月份進口按年轉為下降，主要因為受到疫情封控的影響，3月份港口擁堵及流瓶頸惡化，影響了進出港航運業務。

先前合併公佈的1-2月數據，以人民幣計算，中國出口按年增長13.6%，進口增長12.9%，貿易順差7388億元。

大宗商品進口價格上漲一定程度推高進口值

海關總署新聞發言人李魁文介紹，一季度外貿進出口開局平穩，為實現全年目標打下了較好基礎。

具體來看，外貿增長主要拉動因素有以下幾個方面：中國經濟韌性強，為外貿增長提供堅實的支撐。一季度，中國對前五大貿易伙伴東盟、歐盟、美國、韓國和日本進出口分別增長8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%，合計拉動進出口整體增長4.8個百分點。

同時，世界經濟整體仍呈復甦態勢，國際市場對中國產品需求增長。一季度，中國機電產品和勞動密集型產品出口均保持較快增長，合計拉動出口增長7.9個百分點。此外，助企紓困政策持續發力，外貿市場主體保持發展韌性。一季度，中國有進出口實績的外貿企業數量43.2萬家，按年增加5.7%，其中民營企業進出口增長14.1%，較外貿整體增速高3.4個百分點，拉動外貿增長6.6個百分點。

在進口方面，李魁文說，大宗商品進口價格上漲一定程度上推高了進口值。今年以來，受多重因素影響，國際能源和糧食價格呈現上漲態勢。一季度，反映國際大宗商品價格的路透CRB指數累計漲幅近30%。受價格上漲推動，一季度中國原油、天然氣、糧食等大宗商品進口值按年均呈兩位數增長。

李魁文指，同時也要看到，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，疊加去年外貿基數較高等因素，實現穩外貿的目標需要付出更大努力。

中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜

具體到3月份數據，當被問及，3月份進口下降1.4%，主要原因是進口值下降還是由於國內需求疲軟所導致，李魁文表示，當前，國際國內環境有些突發因素超出預期，中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展也面臨著諸多風險挑戰。疊加去年高基數等因素，從月度情況來看，進出口增速整體有所回落。但從季度數據來看，中國外貿進出口自2020年第三季度起已連續七個季度實現按年正增長，這充分體現中國外貿韌性強、潛力大的特點，實現外貿穩定增長仍具有堅實的基礎。

李魁文說，當前影響中國外貿發展的有利和不利因素都不少，但中國經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，在正視困難挑戰的同時，也要堅定穩住外貿基本盤的信心。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據及調查 經濟數據表現 中國 海關 進出口

下一篇文章

海關總署：首季對俄羅斯、烏克蘭進出口都保持增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中美國債利差倒掛 官媒：人幣大幅貶值風險可控
中美國債利差倒掛 官媒：人幣大幅貶值風險可控
蘇州增31宗陽性感染 副市長：目前無封城計劃
蘇州增31宗陽性感染 副市長：目前無封城計劃
中證監等三部門鼓勵大股東在股票大跌時增持股票穩定股價
中證監等三部門鼓勵大股東在股票大跌時增持股票穩定股價
中國社科院調研：預判一季度GDP增速為5.3% 全年6.8%
中國社科院調研：預判一季度GDP增速為5.3% 全年6.8%
父母還不完房貸子女還？廣州「接力貸」連夜叫停
父母還不完房貸子女還？廣州「接力貸」連夜叫停
深圳GDP破3萬億人民幣 晉身世界第十強
深圳GDP破3萬億人民幣 晉身世界第十強
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款