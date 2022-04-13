疫情封控衝擊供應鏈 iPhone、MacBook上海代工廠停工（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續，封控措施衝擊供應鏈，上海更多工廠停產。蘋果iPhone組裝商和碩聯合科技股份有限公司表示，為遵守當地政府的要求，已暫停在上海和附近的江蘇昆山的工廠生產。

另外，台企廣達在上海的工廠也暫時停工，蘋果MacBook生產恐嚴重受創。

*15：57 新增MacBook代工廣達上海廠停工

台企和碩周二（12日）表示，子公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康；將與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作，盡快達成復工，且持續評估對財務業務的影響。但未給出具體恢復運營的目標日期。

《華爾街日報》引述知情人士稱，上海市政府在3月底實施封控措施時，和碩最初還能繼續生產iPhone，因為政府允許製造商在「閉環」中繼續運營。

產業分析師郭明錤認為，中國因為疫情採取封控措施，開始影響部分iPhone組裝，若從最佳情境分析，受影響iPhone組裝最快4月底至5月初可完全回復。不過，若封控時間拉長，對消費者信心影響程度越高，也可能不利蘋果下半年消費電子產品的出貨表現。

另外，中央社報道，筆電代工一哥廣達周三（13日）公告指出，100%持有子公司達功（上海）電腦，配合上海市政府對疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知；廣達將與客戶及供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業，並持續評估對財務業務的影響。

據郭明錤認為分析，幾乎是MacBook獨家組裝廠的廣達停工後，或令MacBook成為這次「封城」受影響最大的蘋果主要產品。

至於另一台企仁寶旗下在昆山的工廠，則配合當地政府動態調整升級疫情防控措施。若仁寶停工將衝擊iPad出貨，但仍可透過鴻海支援部分生產。

上海分區分類差異化防控

上海周二新增本土新冠感染人數回升至26,330宗，無症狀感染佔逾95%。國家衛健委表示，上海疫情處於快速上升期，社區傳播尚沒有得到有效遏制，且外溢多省份，預計未來幾日新增感染者人數仍將處於高位。

上海周一劃定封控區、管控區、防範區首批名單，全市實施分區分類差異化防控。上海市公安局發布通告，進一步加強疫情防控期間社會面秩序管理，強調任何單位和個人都應當嚴格遵守各項法律法規和本市疫情防控規定；禁止機動車上道路行駛，因疫情防控、生活保障、城市運行、應急處置、緊急就醫等需要的除外。交通管制措施根據疫情防控形勢動態調整。

當局又嚴禁封控區內人員在封閉管理期間擅自出戶，嚴禁在醫院、方艙、隔離點等救治隔離場所，或者居住小區、單位等其他場所，辱罵、毆打醫務人員、社區工作者、志願者等防疫工作人員，或者起哄鬧事，擾亂公共秩序等。

內地增近2.8萬宗本土感染 上海佔2.6萬宗較上日回升

責任編輯：林佩怡

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