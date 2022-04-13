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上海等8城據報放寬對入境人員等隔離措施 試點「10+7」

社會熱點 11:19 2022/04/13

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內媒報道，國務院應對新型冠狀病毒肺炎 疫情聯防聯控機制綜合組發布最新文件，從11日起以上海、蘇州、寧波、廈門、青島、廣州、成都與大連等8個城市作為試點地區，進行隔離政策部分鬆綁、為期四周，入境隔離管控措施由「14天集中隔離＋7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離＋7天居家健康監測」。

另值得注意的是，被劃為封控區、管控區內人員的解封條件，也從「連續14天檢測陰性」調整為「連續10天檢測陰性」，且封管控期間須交叉展開核酸與抗原檢測。其中封控區至少展開4次核酸、3次抗原檢測；管控區至少展開3次核酸檢測與3次抗原檢測。

而針對密接接觸者的隔離管控，也由「14天集中隔離＋7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離＋7天居家健康監測」，期間交叉進行6次核酸檢測、6次抗原檢測。

此外，針對高風險的從業人員，在閉環作業管理結束後，將繼續實施「7天集中隔離＋7天居家健康監測」，期間交叉展開6次核酸檢測、6次抗原檢測。

【上海疫情】 研究預測5月初疫情受控  逾30萬人染疫

對「動態清零」有效性感憂慮？外交部：上海疫情定會很快得到遏制

責任編輯：蒯宇澄

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