上海加強疫情期間社會面秩序管理 嚴禁在小區起哄鬧事等

上海新冠肺炎疫情持續，上海市公安局周三（13日）發布通告，表示進一步加強疫情防控期間社會面秩序管理，並列出嚴禁10項行為，包括嚴禁封控區內人員在封閉管理期間擅自出戶，嚴禁在醫院、小區等，辱罵、毆打防疫工作人員，或者起哄鬧事，擾亂公共秩序。

上海周一劃定封控區、管控區、防範區首批名單，全市實施分區分類差異化防控。上海市公安局發布通告指出，為嚴格落實上海市各項疫情防控措施，盡早恢復正常生產生活和社會秩序，加強疫情防控期間社會面秩序管理。

禁機動車上路行駛 因生活保障、緊急就醫等除外

通告要求，任何單位和個人都應當嚴格遵守各項法律法規和本市疫情防控規定，按照分區分類差異化防疫管理要求，嚴格落實相關管控措施。

同時，禁止機動車上道路行駛，因疫情防控、生活保障、城市運行、應急處置、緊急就醫等需要的除外。交通管制措施根據疫情防控形勢動態調整。

通告並列出嚴禁實施的10項行為：

一）封控區內人員在封閉管理期間擅自出戶； 二）封控區和管控區內人員在居家健康監測期間，擅自離開居民小區/自然村（單位、場所），或者進行聚集活動； 三）防範區內人員擅自進入封控區、管控區，或者防範區場所未合理控制人員數量； 四）違反隔離管控規定，故意破壞門磁、封條擅自出入； 五）拒絕接受本市防疫部門、醫療機構組織的核酸檢測、抗原檢測； 六）新冠病毒陽性感染者拒絕按規定接受隔離治療，密切接觸者等人員拒絕按規定在指定場所進行醫學觀察或健康監測； 七）接受隔離治療或者醫學觀察人員，符合出院或者解除醫學觀察標準，拒絕出院或者解除醫學觀察； 八）在醫院、方艙、隔離點等救治隔離場所，或者居住小區、單位等其他場所，辱罵、毆打醫務人員、社區工作者、志願者等防疫工作人員，或者起哄鬧事，擾亂公共秩序； 九）編造、故意傳播涉疫虛假信息，偽造、變造或者買賣、使用偽造、變造的核酸檢測證明、道路通行證等證明文件； 十）其他違反法律法規規定或者本市防疫措施的行為。

內地增近2.8萬宗本土感染 上海佔2.6萬宗較上日回升

上海分區鬆綁 當局強調：防範區非「放飛區」 堅持非必要不外出

通告強調，對於違反規定的，公安機關將嚴格依法處理；構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。呼籲社會各界和市民全力守「滬」、同心抗疫，維護好疫情防控期間的社會秩序，為早日取得疫情防控勝利共同努力。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁