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上海東方衛視辦抗疫晚會 被炮轟不幹正事後宣布「暫緩播出」

社會熱點 12:08 2022/04/13

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上海新冠肺炎疫情未見緩和，封控措施持續，民眾生活嚴重受限。在這個關鍵時刻，東方衛視擬牽頭組織一場抗疫晚會，為民眾加油打氣，傳遞正能量。不過，大部分民眾不買賬，微博上更是罵聲一片，怒斥其「不幹正事」。東方衛視官方周三（13日）淩晨發文，緊急宣布節目暫緩播出。

東方衛視原定周三晚上播出《眾志成城 同心守「滬」──抗疫特別節目》。網傳節目單顯示，晚會安排那英、王一博、張藝興、譚詠麟、呂方等藝人明星參演，節目形式包括唱歌、舞蹈、魔術表演、正能量小品等內容，演出陣容頗為強大。

不過，晚會消息一出就遭到網民炮轟，紛紛湧入微博留言，認為東方衛視的特別節目沒有抗疫知識或經驗分析，質疑主辦方「現在還有空做這個」；另有人直指晚會荒唐至極，並表示「優先解決民生問題吧，還不到歌頌功德的時候。」

音樂人怒斥未經授權使用其作品

此外，音樂作詞者王海濤也透露，東方衛視向其版權經紀人發微信，希望取得「這世界那麼多人」的免費使用授權。他表示無論免費或有償，都不會授權歌曲讓晚會使用。然而，東方衛視在未獲授權的情況下仍堅持使用該作品，並將其列入表演節目單。

王海濤表示，自己揭露此事，只是要告訴大家「我沒有授權我的作品給這樣一台晚會使用，在上海人受水深火熱的時候，我不會幹這樣的事。」

在大片罵聲中，東方衛視凌晨一時發文宣布，「以雲錄製方式製作的公益性專題節目暫緩播出，歡迎大家對我們的工作提出寶貴意見。」

責任編輯：易燕丹

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