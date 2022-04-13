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央媒：堅持動態清零 「一時不便」是為了「長康久健」

社會熱點 12:36 2022/04/13

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內地新冠肺炎疫情持續升溫，外界關注會否調整「動態清零」政策。《新華每日電訊》刊登評論文章，強調堅持「動態清零」不猶豫不動搖，一時不方便是為了長康久健。

文章表示，上海每日新增陽性感染者數量仍處於高位，到了咬緊牙關、堅決阻擊疫情的關鍵時刻。面對城市按下暫停鍵的短時「陣痛」，面對一時的不方便，如何凝心聚力把「動態清零」這個中國戰疫法寶繼續堅持好，既要把制度優勢、文化優勢、治理優勢發揮好，也要把兩年多來黨領導中國人民戰疫的寶貴經驗總結好、運用好。

對「動態清零」有效性感憂慮？外交部：上海疫情定會很快得到遏制

中國官媒：躺平共存是侮辱科學 動態清零才尊重科學

文章認為，兩年多來，中國戰疫經驗證明了「動態清零」的科學性和正確性，無論是武漢、湖北，還是接下來迎戰各起、各類新冠病毒疫情，實踐和成果反覆證明，「動態清零」符合中國實際，也是抗擊疫情的最佳選擇，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。

「在屢次與『強敵』交手的過程中，我們既尊重每一個個體，也從不放棄任何一個群體。」文章表示，面對人口數量龐大、疫苗接種尚不充分的老年人群體，在人民群眾的生命安全這筆明白賬面前，容不得絲毫糊塗。

不否認生產生活諸多不便 須做好民生保障

文章稱，不能否認的是，當下人民群眾的生產生活存在諸多不便，但這些短時的陣痛都是為了實現更穩固的長康久健，讓經濟社會發展更可持續，讓人民生活更美好更幸福。當然，動態清零的硬道理要講好，民生保障和公共服務也必須做好，上海等地採取了許多有效措施，堅定了人民群眾共克時艱的信心。

最後，文章指堅持「動態清零」不猶豫不動搖，是「國之大者」。一時不方便，是為了長康久健。

責任編輯：林佩怡

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