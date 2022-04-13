國台辦回應佩洛西訪台計劃：應立即取消而不是推遲

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）因感染新冠病毒，押後訪問亞洲及台灣。在北京，國台辦發言人馬曉光重申，佩洛西應該做的是立即取消而不是推遲有關訪問，另敦促美方應切實恪守一個中國原則。

大陸國台辦今日（13日）舉行例行新聞發佈會，馬曉光在會上表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行美方在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，停止打「台灣牌」，停止搞「以台制華」。

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馬曉光強調，將堅決回擊嚴重損害中國主權和領土完整的行徑。佩洛西議長應該做的是立即取消而不是推遲有關訪問。「我們正告民進黨當局，立即停止勾結外部勢力謀『獨』挑釁的圖謀。」

指台無權加入世衛 促美謹言慎行

此外，美國副國務卿麥肯恩向世界衛生組織總秘書長譚德塞提出，讓台灣成為世衛觀察員；美國多名眾議員日前亦聯名呼籲拜登政府，邀台參與「印太經濟框架」。

馬曉光表示，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區作為中國一部分無權加入。任何有關台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決。敦促美方在台灣問題上謹言慎行。

馬曉光續指，中方反對台灣參與任何有官方性質的經貿安排，或簽署有官方性質的經貿協議。至於美國政府不斷炒作「印太」概念，搞所謂的「印太戰略」，本質上都是企圖搞小圈子遏制中國。民進黨當局企圖擠入這樣的小圈子，充分暴露其「倚美謀獨」、挑釁大陸的本性。

責任編輯：易燕丹

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