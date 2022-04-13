美最新人權報告再稱新疆仍遭迫害 京：強烈不滿（第二版）

美國國務院今天（13日）公布最新人權報告，點名中國等問題9國，中國部分長達90頁列出北京24項「罪狀」，再次稱新疆遭迫害。

16:20更新外交部回應

外交部發言人趙立堅今日表示，美國所謂人權報告的涉華內容和布林肯國務卿有關表態，罔顧事實，顛倒是非，充斥著政治謊言和意識形態偏見，中方對此強烈不滿，堅決反對。

趙立堅指出，中國的人權狀況如何？中國人民心中有一桿秤；中國政府的治理能力如何？國際社會早就有目共睹。這都不是美國某些人說幾句話，或者發表一個報告，就能夠詆毀的。美國政府年復一年借所謂人權報告詆毀抹黑中國，攻擊世界多國多地，企圖將自己塑造成人權判官、人權標桿，這恰恰暴露了美方的虛偽和雙標。若論尊重人權，保障人權，美國可謂是內外欠賬，罪行累累。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公布國務院2021年度人權報告。布林肯致詞表示，多年來，全球多處出現令人憂心的民主、法治與對人權尊重的衰退現象。自國務院去年3月發布前份人權報告以來，「很不幸地，衰退現象持續」。

▲ 美國國務卿布林肯

今天公布的報告檢視全球198國與地區去年人權狀況，一共分7大領域，包括尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與自由、政府貪腐與透明度、政府對國際與非政府組織（NGOs）調查人權侵犯事件態度、歧視與社會虐待，以及勞工權益。

美報告：新疆部分提及近100萬人被剝奪人身自由

在中國部分，報告以長達90頁篇幅探討當地人權情況，列出北京當局24項重大人權侵犯作為，包括法外殺人、虐待、被消失、任意拘禁、關押政治犯、干涉人民隱私，以及嚴重限制言論、新聞、網路、集會、宗教與行動自由等。

報告指出，中國政府官員及保安單位經常性侵犯人權，卻免於遭罰；當局雖常在警方涉嫌殺人後宣布啟動調查，之後卻未公開調查結果或處分作為。

▲ 新疆日常生活

報告也關切中國對新疆維吾爾族等少數民族犯下「種族滅絕」及「違反人道罪」，包括任意囚禁或嚴重剝奪近100萬人的人身自由、強迫節育與墮胎、強迫勞動等。在香港，報告批評，北京過去一年損害香港自治、公民自由與民主機制，與港府不斷威脅或逮捕泛民相關團體或人士。

國新辦發《2021年美國侵犯人權報告》 點明六大問題

Tesla新疆開店 美媒：恐捲人權爭議

台灣大部分領域表現良好

台灣方面，報告評估台灣在大部分領域表現良好。報告舉例，台灣政府尊重憲法所保障人民的和平集會自由，當局也未限制人民使用網路或進行言論審查；台灣2020年總統暨立委選舉自由公正，女性國會議員比例也從2016年的38%提升到42%的新高。

去年報告列出台灣2項人權問題，包括嚴重貪腐事件與刑事誹謗罪的存在，今年僅剩後者。

責任編輯：李冰琪