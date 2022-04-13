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疫情封控阻礙貨運 中國3月進口意外下降 料二季度外貿續承壓

經濟脈搏 14:20 2022/04/13

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因新冠疫情爆發，內地多地封控，物流受阻並削弱國內需求，中國3月份進口意外下降，出口增長亦略有放緩，分析師預計，內需疲弱可能延續到4、5月，加上供應鏈不暢對中國工業生產帶來負面衝擊，第二季度中國外貿將面臨更大壓力。

3月進口下降 0.1% 出口亦放緩

海關總署周三公布數據顯示，美元計，3月份進口下降 0.1%，遠低於預期，且為自2020年8月以來的首次下降。相比之下，今年前兩個月進口增長15.5%。

3月份出口增長14.7%，超過預期，但增速較1-2月份的16.3%有所放緩，刷新2020年10月以來最低水平。

由於進口意外下降，中國3月份貿易順差為473.8億美元，是預期的224億美元的兩倍多。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，出口放緩幅度有限，而進口增長大幅下滑，反映出內需萎縮。他認為，外貿真正的壓力在第二季度，因長三角和珠三角地區的抗疫措施，將大大降低通關效率，4月份的貿易數據很可能會更加糟糕。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，進口疲弱，反映了Omicron在主要港口城市散發，導致貨物流動受阻。鑒於3月新進口訂單可能下降，預計4月和5月進口仍將維持疲弱。當前內需的疲弱將在未來數月的貿易數據中持續顯現。他並指，4月出口亦可能放緩，因供應鏈中斷對工業生產帶來負面衝擊。

海關總署新聞發言人李魁文介紹，當前，國際國內環境有些突發因素超出預期，中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展也面臨諸多風險挑戰。

內地3月美元計出口按年增14.7%高過預期  進口降0.1%遠低於預期

責任編輯：蒯宇澄

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