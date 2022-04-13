日媒：美英澳正嘗試邀請日本加入AUKUS

美、英、澳3國據報正透過非正式渠道與日本接觸，了解後者加入印太安全框架AUKUS的意願，並認為其在高超音速武器、人工智能等方面技術能成為助力。

《產經新聞》引述多名日本政府相關人士指，3國相當看好日本在高超音速武器、電子戰與網路、人工智能、量子技術等尖端領域的技術水平，認為日本加入能讓AUKUS如虎添翼。日本政府內部反應積極，一些官員認為要與中國抗衡，有必要建立以美國和盟國為中心的框架，但由於日本與3國均已簽定雙邊安保合作框架，在核動力潛艦等領域仍有日本無法參加的部分，即使加入AUKUS，也可能被限定在個別領域的合作項目，另一些官員認為要慎重評估加入的效果。

報道又指，日本一直努力主導「自由且開放印太」的議題，首相岸田文雄在上月底參加防衛大學畢業典禮時曾表示，為實現「自由且開放印太」，除了美國，還有英國和澳洲兩個重要合作夥伴，日本與英澳均已建立了「戰略夥伴關係」，並分別簽定防衛裝備、技術移轉等的協定。

AUKUS普遍被認為是美英澳嘗試遏制中國在印太擴力的軍事聯盟，但其去年 9月成立不久，白宮發言人普薩基曾表示無考慮將日本或其他國家納入框架。 北京則多次對該 框架表示堅決反對，批評其 加劇軍備競賽， 挑動集團對抗，損害亞太地區和平穩定，並指美英幫助澳洲製造核潛艇將衝擊核不擴散體系。