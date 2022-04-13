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美英澳傳邀請日本加入AUKUS 京表嚴重關切

國情動向 18:06 2022/04/13

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美、英、澳3國據報正透過非正式渠道與日本接觸，了解後者加入印太安全框架AUKUS的意願，並認為其在高超音速武器、人工智能等方面技術能成為助力。日本官員隨後否認消息。北京批評該框架的本質是拉幫結夥，大搞集團政治，通過軍事合作挑動軍事對抗。中方嚴重關切，堅決反對。

（更新中國外交部回應）

《產經新聞》引述多名日本政府相關人士指，3國相當看好日本在高超音速武器、電子戰與網路、人工智能、量子技術等尖端領域的技術水平，認為日本加入能讓AUKUS如虎添翼。日本政府內部反應積極，一些官員認為要與中國抗衡，有必要建立以美國和盟國為中心的框架，但由於日本與3國均已簽定雙邊安保合作框架，在核動力潛艦等領域仍有日本無法參加的部分，即使加入AUKUS，也可能被限定在個別領域的合作項目，另一些官員認為要慎重評估加入的效果。

報道又指，日本一直努力主導「自由且開放印太」的議題，首相岸田文雄在上月底參加防衛大學畢業典禮時曾表示，為實現「自由且開放印太」，除了美國，還有英國和澳洲兩個重要合作夥伴，日本與英澳均已建立了「戰略夥伴關係」，並分別簽定防衛裝備、技術移轉等的協定。

但日本時事通訊社報道，內閣官房長官松野博一在13日在記者會上，否認上述報道。

在北京，外交部發言人趙立堅指，中方注意有關報道，美、英、澳建立所謂的安全夥伴關係，本質上是拉幫結夥，大搞集團政治，通過軍事合作挑動軍事對抗，這是典型的冷戰思維。3國在這框架下開展核動力潛艇、高超音速、武器等極敏感的軍事合作，不僅加大核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，也將加劇軍備競賽。3國應正視亞太國家求和平、謀發展、促合作的願望，摒棄冷戰思維與零和博弈，多做有利於和平與發展的事情。

責任編輯：陳建錫

 

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