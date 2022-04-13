世銀行長稱減少依賴中國供應鏈 或對各國都有好處

路透報道，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）周二（12日）表示，世界各國正致力於供應鏈多元化，減少對中國的依賴，這可能「對各國都有好處」。

據德國之聲中文網，馬爾帕斯這番話，是在提到中國減少向世銀借貸的同時，還是有一項貸款跟減少海洋塑膠有關。他表示，中國在建立體系的同時，並未將重點放在減塑上，所以世銀介入，接著他鼓勵各國分散在中國的供應鏈。

馬爾帕斯在波蘭華沙出席一場活動時，並稱世界銀行在與中國密切合作，鼓勵提高其向發展中國家放貸的透明度。他認為世界需要與中國互動，認識到中國在世界上的重要性，而且這種重要性還在增加。

跨境貿易對全球經濟很重要 中國或成最大經濟體

他說，跨境貿易對全球經濟仍然很重要，而中國是第二大經濟體，並可能會成為最大經濟體，作為商品的消費者和生產者，可以發揮很大的作用。

他又強調，中國需要成為全球貿易體系中其他國家共享價值體系的一部分，但說不知道這件事會否發生。

而被問到中國是否因嚴格的新冠疫情封鎖措施、房地而產行業的債務問題而走向危機時，馬爾帕斯稱「他們正在遭遇挫折」，而且增長預期已被下調。

責任編輯：林佩怡

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