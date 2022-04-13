國台辦：李明哲將於近期依法釋放 近日安排返台

台灣非政府組織工作者李明哲2017年3月遭中國大陸政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。國台辦今日表示，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放。有關方面近日將安排李明哲返台。

國台辦發言人馬曉光今日表示，李明哲案於2017年11月一審宣判，有關刑事判決的法律文書已依法及時送達被告人和辯護人，李未提出上訴。李明哲入監服刑以來，監獄方面嚴格依法依規保障其健康、通信等權益，李身體狀況平穩。2020年新冠疫情發生以來，根據疫情防控需要，監獄方結合工作實際，疫情期間暫停所有罪犯親屬的現場會見。

馬曉光說，根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放。有關方面近日將安排李明哲返台。

據台媒報道，包括國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會和台灣人權促進會等8個民間團體，估計李明哲刑滿時間（自被逮捕失去人身自由）為4月14日。

3分鐘看懂李明哲案經過

公開資料顯示，李明哲2017年3月19日從台北飛往澳門後從拱北口岸進入大陸再赴廣州訪友，但其朋友在拱北口岸關口外並未見到李明哲本人，而且安排好廣州入住的地方也沒有出現。

2017年3月29日，國台辦發言人馬曉光表示，台灣居民李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。

2017年5月26日，國台辦發言人安峰山表示，從國家安全部門獲悉，台灣居民李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，經檢察機關批准，已於近日被湖南省安全機關依法逮捕。安峰山表示，經查明：2012年以來，李明哲頻繁進入大陸活動，與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆我國家政權的活動。

2017年11月28日，李明哲案在湖南一審宣判，法庭裁定李明哲顛覆國家政權罪成，判處有期徒刑5年，剝奪政治權利2年。李明哲當庭表示不上訴。

李明哲是首名台灣公民被大陸控以此罪。

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責任編輯：尹航

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