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3月信貸結構欠佳 專家：降準或為後續幣策主要抓手

經濟脈搏 14:55 2022/04/13

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日前，中國人民銀行公佈3月份金融數據，官媒《證券時報》引述專家指，信貸結構仍不佳，降準或成為後續貨幣政策的主要抓手。

據《證券時報》報道，市場普遍認為，3月份新增貸款、社融等金融數據總量超預期增長，體現了金融靠前發力支持穩增長。不過，信貸結構的改善並不明顯，企業和居民融資需求仍相對偏弱。

信貸總量好轉 但結構仍不佳

中信證券首席經濟學家明明指，「3月份信貸總量好轉，但結構仍不佳，主要拉動項依然是企業短貸和票據融資。」

中銀證券研報也認為，3月份貸款數據總量回暖，但結構偏弱：居民中長期貸款恢復正增長，但仍呈現同比少增態勢，受疫情反覆影響，居民短期、中長期貸款都較為疲弱，後續仍需重點關注房地產銷售情況；企業中長期貸款同比多增148億元，雖比2月份同比少增的情況略好，但增幅並不大，表明實體經濟中長期融資需求仍偏弱。

報道引述華創證券研究所所長助理、首席宏觀分析師張瑜表示，目前居民部門和企業部門面臨着不同的矛盾。對於企業部門而言，當前最重要的問題是需求缺乏，對此，政策着力點應放在需求刺激上。而對於居民部門而言，疫情反覆對居民信貸的影響十分顯著。

保持貨幣政策寬鬆

在此情況下，貨幣政策應如何發力？明明表示，受疫情反覆影響，金融數據難言企穩。上週三（6日）召開的國常會指出「要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持」。後續保持貨幣政策寬鬆仍很有必要。

張瑜認為，當前穩增長政策和貨幣寬鬆政策應同時發力，在此背景下，運用各項政策工具的窗口期略有不同。

她表示，對於公開市場操作利率而言，當前降息與否仍需進一步觀察；而作為流動性管理工具以及央行調整資產負債表的手段，寬鬆態勢下降準的概率將越來越高；為改善居民部門現金流，5年期以上LPR仍有調降的必要性。

東北證券研報則認為，貨幣政策方面，寬貨幣基調將延續。在中美經濟及貨幣政策錯位期間，相較於政策利率的調降，降準或為貨幣政策的主要抓手。而若降准落地，銀行負債成本將得到進一步壓降，1年期LPR利率或將通過壓縮加點的方式下調，進一步降低實體經濟融資成本，提振投資需求和市場信心。

國常會喊話早出台穩增長政策 二季度或再現降准降息

人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度

責任編輯：袁瑋婧

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