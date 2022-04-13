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疫下封控物流不暢背後：運費飆升至3萬 貨車司機仍不願跑上海

社會熱點 15:29 2022/04/13

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在新冠肺炎疫情下，內地多地實施嚴格封控措施，影響貨運物流。有報道指，有公司開出每車最高3萬元（人民幣，下同）運費，是平常的4倍多，但仍沒有司機願意接單跑上海。有貨車司機擔憂，回程無法下高速或被要求集中隔離，「半個月將沒有任何收入」。

據內地「第一財經」，一間大型糧油公司高管表示，最近一周收到上海的糧油訂單將近500噸，但即使開出每車最高3萬元運費，仍無司機願意跑上海，物資無法發運。該名高管表示，4月以來，由於物流中斷，該公司至今無法向上海市場發貨。

報道指出，以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常運費約7,000元，現在已經漲到2.5萬至3萬元，還是沒有司機接單。

憂隔離半個月沒收入

貨車司機顧慮，將貨物送到上海後，由於上海是疫區，司機行程碼帶星，回程在一些地方將無法下高速。即使可以下高速，也會在當地被要求集中隔離，一般會隔離半個月，這半個月將沒有任何收入。

有上海旅居史 黃碼司機貨車上度日：10個小麵包吃7天

疫情下物流受阻 國務院：不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行

據了解，內地主要的糧油企業，在上海及其周邊省市有大量工廠，生產能力充沛，但受困於物流問題，糧油食品無法及時發運。

上述高管建議，充分發揮鐵路運力。上海鐵路運輸極其便利，阻力小，效率高；另外疫情發生後，一些客運線路停運，運能可以考慮用於貨運，他建議上海鐵路局與周邊各地方鐵路局充分溝通，開闢抗疫物資供應保障綠色通道，為保供應企業優先調撥車皮，使物資可以直接送入上海。

公路運輸方面，他又建議，在一些與上海交界、還沒有發生疫情的周邊地區，設立物資中轉基地，以達致物資進上海，外地司機不進上海。

總理李克強日前到江西考察時，提到當前貨運受阻、物流不暢，要確保交通骨幹網絡和配送有序運轉、國內國際物流暢通，保產業鏈供應鏈穩定。

國家發改委等3部委近日亦發聲，表示統籌做好物流保通保暢工作。交通運輸部亦要求，受疫情影響的高速公路服務區要堅持開放運營狀態，不得擅自關停。

責任編輯：林佩怡

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