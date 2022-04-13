內地券商從業員人均年薪56萬 收入是保險業的兩倍

隨著年報披露，2021年內地金融業收入情況也浮出水面。據報，去年保險業從業人員平均工資僅為年薪25萬元（人民幣，下同），在金融業內墊底；銀行業平均年薪為42萬元，收入水平居中；券商以人均56萬元的年高收入稱霸金融業，該收入是保險銷售人員的兩倍之多。

據第一財經報道，目前，五家上市保險公司披露了年報。Wind數據統計顯示，五家上市保險公司去年人力成本總額為1,967億元，按年僅提升7%；人均薪酬則為25萬元，按年提升9%。

多間銀行人均薪酬均逾50萬

不過，與銀行業相比，保險公司的待遇就顯得不夠耀眼。目前，A股有24家上市銀行公布了財報。統計顯示，去年24家上市銀行人力成本總額達到8,350億元，按年增長13%；人均工資42萬元，按年增長11%。可見，隨著銀行業利潤增速的回歸，銀行從業者的待遇水平亦有所提高。

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在24家上市銀行中，股份行的人均收入依舊是最高的。其中，中信銀行去年人均薪酬58萬元，排在第一位；其次為招商銀行，人均薪酬57萬元；隨後是興業銀行，人均薪酬55.47萬元。除此以外，平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、民生銀行的人均薪酬均超過了50萬。

頭部券商人力成本超百億

同為金融從業者，銀行與保險已有明顯分別，但更大的差距是存在於證券公司與其他金融行業之間。

截至目前，A股33家證券公司公布了去年年報。數據顯示，33家證券公司人力總成本為1,556億元，按年增長17%，超過銀行業。其中，廣發證券、中信證券、華泰證券、中金公司等頭部券商的人力成本超百億；而2020年，僅中信證券和中金公司的人力成本超百億。

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33家證券公司的平均薪酬高達56萬，按年增長4%。之所以薪酬增速不敵工資總盤子的增速，原因在於人力增速較快，去年，33家證券公司人員增加了2.5萬人，按年增長12%。

國聯證券薪酬增幅最高

人均薪酬最高的依舊是中金公司，去年人均薪酬達到98萬。2020年，中金公司人均薪酬曾高達116萬，2021年有所收窄。其次為中信證券和廣發證券，人均薪酬為85萬和81萬，即便是人均薪酬最低的華安證券和東方財富，也超過了30萬。

去年薪酬增幅最高的是國聯證券，人均薪酬提高51%。同時，包括中金公司在內，也有九家證券公司的人均薪酬按年下滑，其中東方證券和東吳證券按年下滑了20%。

責任編輯：易燕丹

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