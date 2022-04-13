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浙江杭州增9人染疫 網傳有人號召囤菜 杭州商務局：沒必要

社會熱點 16:00 2022/04/13

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浙江杭州周二（12日）新增3宗本土確診及6宗本土無症狀感染。在微博熱搜上，有不少人在微信群傳「某公司號召員工囤貨」「杭州蔬菜價格上漲」等消息，號召杭州市民積極囤菜。杭州市商務局商貿運行處負責人表示，從近期每天反饋的數據來看，杭州蔬菜供應充足，價格穩定，沒有囤菜的必要。

據內媒財聯社報道，杭州市商務局商貿運行處負責人表示，從近期每天反饋的數據來看，杭州蔬菜供應充足，價格穩定，沒有囤菜的必要。作為杭州市最大的菜籃子，杭州農副產品物流中心承擔著杭州市75%的農產品供應量，目前該中心內的糧油、蔬菜、肉類三大專業市場正常有序營業。

「伴隨山東、福建等地疫情好轉，杭州蔬菜的供應渠道更多了，市場的蔬菜供應沒有問題。」杭州市商務局商貿運行處相關負責人說。

在微博詞條#網傳有人號召杭州市民大量囤菜#下，有網民稱，

別人囤不囤我也管不著，但是我真的太害怕了，許多上海朋友一開始也不信，zf也是不斷辟謠，但是呢？上海朋友都來建議我無論如何囤一些，所以，我的冰箱和儲物櫃已滿。 ​

疫情期間切勿造謠傳謠，但是紙巾、沐浴露、大米等不易壞且常需物品，囤一點也是可以的

米面糧油調味品啥的感覺屯一點很有必要啊

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責任編輯：尹航

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