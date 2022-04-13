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長春女子被指煽動「敲盆行動」 遭行政拘留7日

社會熱點 16:15 2022/04/13

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內地網傳視頻顯示，吉林長春一位居民在家中「敲盆」，大喊「我要吃飯」，表達對因疫情封控的不滿。據內媒報道，有居民被指在基本生活物資有保障的情況下，煽動「敲盆行動」，被公安機關處以行政拘留7天，並罰款人民幣300元。

內地社交平台微博近日出現一則「男子組織敲盆行動被拘留」的話題，引發關注。

小區封控管理已逾月 政府配送物資

據內媒「極目新聞」報道，長春市公安局綠園分局西安廣場派出所工作人員證實有該事件，指之後會進行通報。報道指出，被處罰的民眾不是上述男性，而是一名43歲的女性，處罰決定是在8日做出，「因其拒不執行緊急狀態下的決定、命令，涉嫌尋釁滋事被處罰。該處罰決定只在社區業主群裡進行了通報。」

報道並引述小區一位居民稱，小區封控管理至今已有30多天，基本生活物資由政府負責配送，「是有保障的」。不過居民申報的生活物資，一般來說是必需品，非必需品無法得到滿足。

針對居民因「敲盆行動」而遭到行政拘留，微博有網民表示，「寧可餓死，不能敲盆」，也有網民不解敲盆違反了哪一條法律？

吉林長春此前應對疫情，實施封控措施，當地居民出現「買菜難」的問題。 3月底，長春市政府副秘書長劉任遠曾為「買菜難」問題道歉，並指為了解決問題，吉林省啟動了聯保聯供機制。

此外，長春公安近期通報了多起「違反防疫規定」的案件。一則通報指出，6日一名德惠市居民通過微信群和朋友圈販賣非生活必需品「麻辣燙」，並利用其志願者身分送貨上門，而遭到行政處罰，處以行政拘留。

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責任編輯：蒯宇澄

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