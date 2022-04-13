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美情報局指中俄部署研製激光武器 京斥為稱霸外空製造藉口

社會熱點 16:43 2022/04/13

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美國國防情報局周二（12日）發布報告指，中國情報監視偵察衛星數量不斷擴大，僅次於美國，並指中俄正研發部署可攻擊美國衛星的激光武器。

中國外交部今日回應指，美方渲染中俄外空威脅，是為美方自身發展軍力，謀求稱霸外空製造藉口。

據彭博報道，美國國防情報局發布報告指，中俄兩國擴增自身情報、監測與偵察太空載具之餘，也持續研發、部署可攻擊美國衛星的武器。

報告指中國偵查衛星超過250顆

根據國防情報局報告，中國的情報、監測與偵察衛星數量持續擴大。截至今年1月已有超過250顆，「數量僅次於美國，自2018年以來，中國在軌道上的衛星數量增加近一倍」。

在北京，趙立堅表示，美方罔顧事實，也是美方固守冷戰思維，轉嫁自身責任的又一表現。

趙立堅批評美國才是外空安全面臨的最大威脅，並稱美國已經成為外空軍控進程的最大障礙。

趙立堅指出，中方一向倡導和平利用外空，反對外空武器化和軍備競賽，積極在外空領域推動構建人類命運共同體。

他強調，中國探索外空是為滿足國家經濟、社會、科技和繁榮和安全等需求，美國政府應該切實承擔起大國應盡的責任，檢視自身在外空領域一系列消極舉動，美方應停止鼓譟所謂中國外空威脅論，停止阻擋外空軍控法律文書談判進程，為維護外空持久和平與安全做出應有的貢獻。

美國稱中俄加強關係令人擔憂 指兩國尋求新世界秩序（更新版）

美司令示警解放軍一部署  或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）

責任編輯：袁瑋婧

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