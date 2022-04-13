共青團中央批「極端女權已成網絡毒瘤」惹議

共青團中央官方微博周二（12日）發文，批評「極端女權已成網絡毒瘤」，指還網絡一份清朗已經刻不容緩，引來議論。

周二深夜，共青團中央微博指出，近期一組以「每一代青年都無愧於時代」為主題，反映長征、抗美援朝、開鑿紅旗渠等重大歷史事件的圖片，被人大肆攻擊「故意忽略女性」，批評他們有意忽視圖中女性，製造對立。更有人對新聞編輯人員「人肉搜索」，進行「網絡暴力」，稱這些行為完全突破底線，激起公憤。

據配圖，有留言指「一共六張圖連一個女性也沒有，都是男性，你們是怎麼如何避開這些為國家鼎力奮鬥的女英雄？」此留言僅得3個讚。另有轉發微博寫到「媒體中的厭女症」等。

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共青團中央的帖文續稱，「極端女權」興風作浪久矣，質疑凡事都能莫名其妙往「女權」上引的人，並非「腦迴路」壞了，更不是真心維護女性權益，而是通過製造「性別對立」吸引流量、藉機斂財。指曝光度、爆款文以及隱藏其後的灰色產業鏈，一次次讓「女拳」們名利雙收。

帖文寫道，「極端」不是維護權益之道，卻是有些人的歪門邪道。「近期一連串事件表明，『極端女權』已經越來越猖獗，毒性越來越劇烈。全網齊心切除『毒瘤』，還網絡一份清朗，已經刻不容緩！」

逾25萬留言 網民質疑「到底是誰極端啊？」

截至周三（3日）下午5時，共青團中央這篇帖文已有超過25萬留言、53.6萬轉發及642萬個「讚」。惟留言部分已轉為「博主已開啟評論精選」，未登入時未見到有留言。

不少網民認為帖文用上「極端」一詞不妥，質問「什麼叫極端，你解釋一下」，不滿為女性正常發聲也被稱做「極端女權」，亦質疑共青團中央在微博上挑了只有3個讚好的留言來批判，「到底是誰極端啊？」還有人說，為什麼沒好好回應豐縣生育八孩女子事件、網民對疫情的不滿等。

不過，也有網民認為，要警惕「境外勢力放養的意見領袖利用性別煽動輿論」，利用「性別觀念來煽動網民以此分裂社會」等。

責任編輯：林佩怡

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