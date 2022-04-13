湖南大學生求職時被斥「垃圾」 涉事公司：HR已被辭退

近日，湖南省一名即將畢業的大學生在網上求職時，遭企業的人事部職員調侃母校「不靠譜」，更被指罵「垃圾終歸是垃圾」。該名大學生事後向求職平台投訴舉報。目前，涉事企業的招聘頁面已被關停。公司負責人隨後回應稱，人事部員工已被辭退，另表示當事人在求職時言語不當在先，公司現時亦受事件影響遭到網暴。

《大象新聞》報道，目前就讀於湖南工商大學4年級的黃同學，從3月起一直在網上找工作。3月26日，他通過「BOSS直聘平台」，私信聯繫上「領航中視國際公司」的人力資源部人事總監毛某。

據黃同學提供的聊天記錄截圖顯示，毛某得悉他就讀湖南工商大學，且該院校去年沒有組織校園實習後，出言調侃對方所在的學校「不靠譜」，並稱自己公司就是該學校的實習實訓基地。黃同學多次反駁，卻遭毛某回覆「垃圾終歸是垃圾」。

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黃同學表示，至今未明對方為何要辱罵自己，「可能是我回覆反駁了他的一些話，所以才對我有這麼大的惡意」。在進行投訴後，平台官方客服打電話向他致歉，並關停該職位招聘。黃同學稱，「希望用人企業不要再夾雜私人情緒，這也是對應聘者的一種尊重」。

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涉事公司稱遭受網暴

另據《九派新聞》報道，涉事公司負責人李先生表示，目前已對毛某進行辭退處理。另解釋稱，毛某與對方溝通時，自認為對方有冒犯，才說了學校「不靠譜」的玩笑，並非惡意。而黃同學隨後回覆的文字裏，連續兩句話出現多個問號，「明顯是有攻擊性的，帶節奏的」。後續雙方在溝通中情緒都有波動，都說了過激的言論，毛某對求職者說「垃圾終歸是垃圾」後，對方亦回覆了一句「**東西」。

李先生認為，黃同學在求職時言語不當，不禮貌在先，事件已對公司造成一定影響，有部分網民更以找工作為由攻擊公司，其本人亦遭遇電話、短訊騷擾，「有問題我們公司不迴避，包括我們現在也積極與對方院校保持溝通，看如何能把事件圓滿解決。如果報導只是截取了一部分，並沒有結合整個溝通的語境，這樣明顯是把網友帶偏了」。

責任編輯：易燕丹

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