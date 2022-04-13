【中國經濟】政府顧問指貨幣政策仍有較大空間 應降準降息撐經濟

路透報道，一名中國政府顧問周三表示，即使消費者物價漲幅上升，亦應降低銀行的存款準備金率和利率，以支持放緩中的經濟。據報

道，國務院參事室特約研究員姚景源在一次會議上稱，貨幣政策仍有較大空間，中國應穩定經濟，因下行壓力正在增加。而降準和降息應是必要手段。

須「保5」穩就業

他認為，新一輪新冠疫情或會產生很大影響，當局必須確保今年的經濟增長至少達到5%，才能幫助創造1,100萬個新增城市就業機會。

他又說，消費物價或進一步上升，但收入增長和消費疲軟，意味通脹風險可控。但他也預計，美聯儲進一步加息可能會給中國帶來溢出效應。

中國將今年經濟增長目標定於5.5%左右。受新冠疫情影響，深圳、上海等地先後「封城」，恐衝擊經濟。上周舉行的國務院常務會議稱，國內外環境複雜性不確定性加劇、有的超出預期，國內疫情近期多發，市場主體困難明顯增加，經濟循環暢通遇到一些制約，新的下行壓力進一步加大，提到要部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。

據市場人士預計，人行或最早本周五（15日）下調中期借貸便利（MLF）利率，可能下調5-10個基點。

責任編輯：林佩怡

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