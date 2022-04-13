  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鬆綁樓控範圍擴大 內地4月已有14城放寬購房政策

經濟脈搏 18:59 2022/04/13

分享：

分享：

4月以來，內地已經有14城鬆綁購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。

業內人士認為，今年來房地產政策鬆綁力度和範圍明顯擴大，蘇州、南京放鬆限購或成為大陸熱點城市房市政策風向標，未來市場下行壓力較大的二線城市或將效仿進行局部放鬆，乃至取消「四限」（限購、限貸、限售、限價）。

【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房

5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？

據《證券時報》報道，南京市溧水區和六合區房產管理部門限購政策有所優化，外地人購首套房不需提供社保證明，這意味著南京兩區的限購放鬆了。同時，湖北咸寧、荊門、黃石、宜昌等四地下調了房貸利率，下調最多的達到56個基點。

鬆綁樓控範圍擴大 內地4月已有14城放寬購房政策

對此，廣東省住房政策研究中心高級研究員李宇嘉表示，作為熱點城市的南京，此次週邊兩個區鬆綁限購的舉動，代表了這一類型城市政策調整的狀況。總的來講，熱點城市這種週邊的鬆綁是一個必然趨勢。

越來越多城市出台樓市新政。據《證券時報》整理，4月以來，已經有浙江衢州、河北秦皇島、遼寧大連、四川綿陽、甘肅蘭州、浙江麗水、浙江台州、安徽安順、江蘇蘇州、江蘇南京、湖北咸寧、湖北荊門、湖北黃石、湖北宜昌等14城鬆綁了購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。其中，4月1日，衢州取消限購政策，同時鬆綁了限售政策，成為全國首個同時放鬆「兩限」的城市。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
2022/03/30
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%
2022/04/01
【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%
【中國樓市】浙江衢州成全國首個限購限售均取消城市
2022/04/02
【中國樓市】浙江衢州成全國首個限購限售均取消城市
5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？
2022/04/05
5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？
【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房
2022/04/12
【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房

你可能感興趣

福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
10:58 2022/03/30
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%
21:36 2022/04/01
【中國樓市】深圳3月二手房市場回暖 網簽數量按月增長25.5%
【中國樓市】浙江衢州成全國首個限購限售均取消城市
17:06 2022/04/02
【中國樓市】浙江衢州成全國首個限購限售均取消城市
經濟 蘭州 壓力 蘇州 地產 大連 南京 廣東省 公積金

上一篇文章

內銀收緊個人外匯買賣業務 工行暫停這業務 釋何信號？

下一篇文章

湖南大學生求職時被斥「垃圾」 涉事公司：HR已被辭退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地3月美元計出口按年增14.7%高過預期 進口降0.1%遠低於預期
內地3月美元計出口按年增14.7%高過預期 進口降0.1%遠低於預期
中美國債利差倒掛 官媒：人幣大幅貶值風險可控
中美國債利差倒掛 官媒：人幣大幅貶值風險可控
蘇州增31宗陽性感染 副市長：目前無封城計劃
蘇州增31宗陽性感染 副市長：目前無封城計劃
中國社科院調研：預判一季度GDP增速為5.3% 全年6.8%
中國社科院調研：預判一季度GDP增速為5.3% 全年6.8%
世銀行長稱減少依賴中國供應鏈 或對各國都有好處
世銀行長稱減少依賴中國供應鏈 或對各國都有好處
深圳GDP破3萬億人民幣 晉身世界第十強
深圳GDP破3萬億人民幣 晉身世界第十強
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款