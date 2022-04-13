4月以來，內地已經有14城鬆綁購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。

業內人士認為，今年來房地產政策鬆綁力度和範圍明顯擴大，蘇州、南京放鬆限購或成為大陸熱點城市房市政策風向標，未來市場下行壓力較大的二線城市或將效仿進行局部放鬆，乃至取消「四限」（限購、限貸、限售、限價）。

【中國樓市】多地吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房

5天5城放寬購房政策 內地樓市企穩可期？

據《證券時報》報道，南京市溧水區和六合區房產管理部門限購政策有所優化，外地人購首套房不需提供社保證明，這意味著南京兩區的限購放鬆了。同時，湖北咸寧、荊門、黃石、宜昌等四地下調了房貸利率，下調最多的達到56個基點。

▲ 鬆綁樓控範圍擴大 內地4月已有14城放寬購房政策

對此，廣東省住房政策研究中心高級研究員李宇嘉表示，作為熱點城市的南京，此次週邊兩個區鬆綁限購的舉動，代表了這一類型城市政策調整的狀況。總的來講，熱點城市這種週邊的鬆綁是一個必然趨勢。

越來越多城市出台樓市新政。據《證券時報》整理，4月以來，已經有浙江衢州、河北秦皇島、遼寧大連、四川綿陽、甘肅蘭州、浙江麗水、浙江台州、安徽安順、江蘇蘇州、江蘇南京、湖北咸寧、湖北荊門、湖北黃石、湖北宜昌等14城鬆綁了購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。其中，4月1日，衢州取消限購政策，同時鬆綁了限售政策，成為全國首個同時放鬆「兩限」的城市。

責任編輯：李冰琪