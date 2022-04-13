【上海疫情】在滬台灣藝人封控期間「一天只吃一餐」？ 國台辦回應

上海新冠肺炎疫情形勢嚴峻，日前有台胞反映封控措施影響生活，譬如有台灣藝人稱，因防疫物資缺乏，「一天只吃一餐」。大陸國台辦發言人馬曉光表示，上海市台辦已聯繫該名藝人，得悉基本生活保障沒有問題。另外，市台辦將積極協調解決難題，幫助台胞最大限度減少疫情帶來的影響。

近年有不少台灣藝人到大陸發展，上海因疫封控導致蔬菜肉品等物資供應緊張，不少人每天行程就是設鬧鐘在買菜平台上搶購或團購。據中時新聞網報道，身在上海的台灣演員李立群最近就和女兒一起待在家裡，甚至還拍影片提到上海某個小區缺乏物資，希望大家可以幫忙。

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音樂製作人黃國倫和太太寇乃馨近日也受困上海，只能留在長租的公寓式酒店房間。黃國倫更透露瘦了13公斤，解釋稱本來就力行減肥一段時間，加上隔離「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有。」

馬曉光：基本生活保障沒有問題

馬曉光在周三（13日）的國台辦例行記者會上表示，對於台胞個人因疫情防控而受到的生活影響，上海市台辦積極協助解決急難救助事項，包括協調捐贈與配送物資。被提及的台灣藝人，市台辦已專門致電詢問生活需求。該名藝人表示，居委會都有發起團購，自己能買到，也收到了市裡統一配送的應急保供蔬菜，基本生活保障沒有問題。

馬曉光稱，疫情防控涉及到每個人的身體健康和生命安全，相信廣大台商台企能夠充分理解並配合當地防疫措施。據了解，很多在滬台胞台企紛紛踴躍捐獻物資共同抗擊疫情。有關地方會統籌疫情防控工作和當地經濟社會發展，持續為台胞台企做好服務工作。

責任編輯：易燕丹

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