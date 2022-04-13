國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 降低融資成本

總理李克強今日（13日）主持召開國務院常務會議指，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業，個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

會議指出，消費對經濟有持久拉動力，事關保障改善民生。 要貫徹黨中央、國務院部署，協同發力、遠近兼顧，穩定當前消費，釋放消費潛力。 要應對疫情影響，促進消費恢復發展。 抓緊把已出台的特困行業紓困政策落實到位，穩住更多消費服務市場主體。 要擴大重點領域消費。促進醫療健康、養老、托育等 消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。

會議決定進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展， 為促進外貿平穩發展，要更好發揮出口退稅這一普惠公平、符合國際規則政策效用，並優化外貿營商環境。 適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。 對加工貿易企業在實行出口產品徵退稅率一致政策後應退未退的稅額，允許轉入進項稅額抵扣增值稅。將出口信保賠款視為收匯，予以辦理退稅。

責任編輯：陳建錫