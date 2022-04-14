內地增近3萬本土感染 上海增27719宗再破單日記錄（第二版）

內地周三（13日）單日新增2,999宗確診及26,318宗無症狀感染。上海有2,573宗確診及25,146宗無症狀感染，總數27,719宗再創單日新高。國務院副總理孫春蘭4月12日至13日在上海調研指導疫情防控工作。她強調，要以更堅決更果斷的措施，在與病毒賽跑中贏得主動，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

（第二版更新於10:25 新增上海重型病例情況）

上海目前有重型9例 均未打疫苗

上海新增2,573宗確診及25,146宗無症狀感染，總數27,719宗再創單日新高。

今日的上海市疫情防控工作新聞發佈會上公佈，目前，上海本土新冠感染者數量多，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型，少部分是普通型，還有重型，目前有重型9例，均在定點醫療機構接受治療。這9例患者中，男性7例、女性2例；1例33歲，其余8例均為老年人，最小的70歲，最大的93歲。他們均伴有嚴重的基礎性疾病（比如重症免疫性疾病、晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病、重要髒器功能衰竭等等）以及高齡等高風險因素，均未接種新冠肺炎病毒疫苗。

孫春蘭：保障供應鏈產業鏈安全穩定和群眾就醫需求

12日晚，孫春蘭召開工作組疫情分析會，聽取各方面情況，明確下一步疫情防控重點任務。13日，孫春蘭前往楊浦區，深入了解養老院疫情防控和隔離、轉運及診療進展，來到創智天地商務區聽取閉環管理情況介紹。孫春蘭指出，Omicron變異毒株傳染性強，必須壓緊壓實閉環管理各項舉措，採取堅決果斷徹底措施，迅速處置，應隔盡隔，應轉盡轉。

在松江區某企業生活區，孫春蘭詳細了解工廠閉環管理、突發疫情處置情況，要求始終堅持問題導向，及時發現堵住防控漏洞，切實築牢閉環防線。在確保防疫安全的同時，持續做好生產經營，保障供應鏈產業鏈安全穩定。

孫春蘭指出，要聚焦方艙醫院、隔離用房、醫療資源等關鍵重點，加強全市統籌，強化市區銜接、專班協同，更加迅速轉運風險人群，真正做到「四應四盡」、日清日結，徹底將病毒傳播的「根子」拔掉。要進一步落實社區管控措施，依法依規加強重點人群管理，引導居民積極履行防疫責任義務，創建更多「無疫小區」。

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她指出，要根據城市老齡人口多的實際，及時制訂針對性、操作性強的指導意見，加強疫苗接種，在防控資源和措施上優先保護老年群體。要提高醫療救治的精細化水平，發揮多學科團隊作用，開展聯合會診巡診，對有基礎性疾病的患者進行有效救治，盡最大努力減少重症和危重症患者。疫情數據一定要及時準確、實事求是。保障好群眾就醫需求，不間斷提供醫療服務，為脆弱人群、大重病患者就醫開辟「綠色通道」，守護市民群眾安康。

此外，周三吉林省新增本土確診及無症狀感染個案總數回落到999宗。廣東省新增本土確診及無症狀感染個案68宗，分佈在廣州、深圳和佛山。

責任編輯：尹航

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