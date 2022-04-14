【上海疫情】小區封控已久為何仍不斷有陽性感染者？因這三方面

上海已分區封控多日，惟感染人數再創新高。上海疾控中心解釋，小區封控已久仍不斷出現陽性感染者，原因包括篩查數據有一定的延時、存在家庭聚集性傳播，以及在物資流通過程中，不排除接觸後造成感染。

至於小區封控已久為什麼還不斷出現陽性感染者，上海市疾控中心副主任吳寰宇今日在疫情防控工作新聞發佈會上表示，分析認為有三方面因素。

一是篩查數據有一定的延時。核酸篩查工作量很大，檢完後如果發現有陽性混管，還要單採單檢複核，對檢出的陽性人員，要進一步開展流行病學調查，收集準確的相關醫學信息、個人信息，同時還要完成上報審核等工作。 二是存在家庭聚集性傳播。造成本輪疫情的毒株是Omicron BA.2變異株，具有隱匿性強、傳播快的特點，我們觀察到的潛伏期大多為3-5天。家庭內傳播是當前主要的傳播途徑，一般來說，家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出。 此外，在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果存在被病毒污染的物品，不排除接觸後造成感染。

需對每一例新發現的陽性人員進行流調

吳寰宇還表示，目前本市疫情形勢複雜嚴峻，流調工作仍然是疫情防控的重要手段，需要對每一例新發現的核酸檢測陽性人員進行流調。

現階段流調工作的重點，一方面是聚焦對核心流調信息的調查。通過核心信息調查，盡快明確有無關聯病例和關聯疫情、有無可疑的暴露史，盡快追溯病毒感染來源同時判定密切接觸者。另一方面，現階段也進一步加強對市場、工地、企業等集體單位進行流調。這些集體單位人員密集，交流頻繁，容易引起聚集性疫情。因此，在發現陽性感染者後，需要第一時間開展流調並在第一時間採取針對性的有效的防控措施。

他說，目前，除了追蹤傳染源，排查密切接觸者，阻斷家庭、社區或集體單位傳播外，還需要重點對每天新增陽性感染者的流調信息及時進行匯總分析，掌握新增陽性感染者在時間、空間和人群的分布特點，研判疫情發展趨勢，排查疫情防控風險點，及時識別和消除風險因素，為下一步調整防控措施提供依據。

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責任編輯：尹航

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