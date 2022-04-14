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上海虹口衛健委官員錢文雄傳輕生 胡錫進證死訊（更新版）

社會熱點 17:05 2022/04/14

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上海新冠肺炎疫情持續升溫，封控亂象頻傳之際，網傳上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄自盡，《環球時報》前總編輯胡錫進今日（14日）在微博發文證實錢文雄去世的消息，錢妻則安好。

*17：03

上海市虹口區新聞辦官方微博今日下午發布該區衛健委聲明，指55歲幹部錢文雄於4月12日下午不幸身亡，「對他的不幸離世我們深表痛心和哀悼！」該委叭已第一時間上門對家屬表慰問和關切，正協助妥善做好善後等事宜。

網傳疫情期間工作量巨大 辦公室自盡

網傳錢文雄前日下午在辦公室自盡，昨日其家屬通過錢文雄微信朋友圈發訃告，確證該不幸消息。據網上截圖，錢文雄朋友圈稱，其於12日下午1時19分去世。「疫情期間一切從簡。家屬目前悲痛不已，無法接待」。

網上消息稱，錢文雄「聰明能幹，丁克家庭，愛人患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡」。

警方闢謠網傳錢文雄妻子自盡

錢文雄自盡消息傳出後，網上又傳他妻子自盡的消息。上海警方今日凌晨通報，該消息為謠言。

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而據胡錫進在微博表示，他向上海新聞同行求證，對方傳來的確認信息是：錢文雄已亡，其妻安好。

胡錫進稱，錢文雄離世令人悲痛唏噓，這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。而這兩天上海有各種令人不安的信息和影片傳到網上，「共同指向是對抗疫次生悲劇和代價的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感」，相信這些信息有關部門都看到了，並且形成了將抗疫盡量做得更有序的壓力。

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胡錫進：一定要把清零作目標 探討如何避免次生損失

他又表示，這個時候大家必須保持冷靜。上海一定要把清零繼續作為堅定目標，理由是明確的，上海不清零，全國其他地方的人接受嗎？有人說，那就全國一起放開吧，「但這是不可接受的，至少在今天這個時間點上它不是一條現實的路」。

他強調，中國抗疫必須是一體化，這個國家的大多數人支持動態清零，這個事實需要得到尊重。今天的上海除了為清零而奮鬥，別無選擇。現實是，就如何避免一個又一個次生損失和問題，面對Omicron如此難防的新特性，該如何調整動態清零的方法策略開展探討嘗試。

為實現社會面清零，他相信不會有一個大家都滿意、沒什麼痛苦的好辦法的，大家彼此理解共渡難關是此時上海社會走出困境的生命線。而心理疏導很重要，應就事論事幫著問題得到關注，帶來解決。但別拱火，別助推上綱上線，更不能幸災樂禍。還是要多給上海一點時間。

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上海加強疫情期間社會面秩序管理 嚴禁在小區起哄鬧事等

責任編輯：林佩怡

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