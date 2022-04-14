習近平談疫情：不能放鬆防控工作 堅持動態清零

中共中央總書記、國家主席習近平，近日到海南考察時提到疫情防控工作，重申要堅持「動態清零」舉措，克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，完善各種應急預案，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

據新華社報道，習近平指出，當前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，尤其不能放鬆防控工作，「堅持就是勝利」。他又提出三個堅持：堅持人民至上、生命至上；堅持外防輸入、內防反彈；堅持科學精準、動態清零，抓細抓實疫情防控各項舉措。

習近平強調，要克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，針對病毒變異的新特點，提高科學精準防控本領，完善各種應急預案，嚴格落實常態化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

新華評述：堅持「動態清零」不動搖不鬆勁

此外，新華社亦發表評論員文章，強調堅持「動態清零」總方針不動搖不鬆勁。疫情防控越是吃勁，就越要尊重科學、把握規律，以有效舉措築牢抗疫防線。

習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響

【兩會2022】習近平：守住不出現疫情規模性反彈的底線

文章指出，從病毒特點來看，Omicron不是「大號流感」，具有傳播速度快、隱性感染和輕症病例比例高等特點，更容易造成大範圍傳播。以中國14億多的總人口基數、龐大老年人群體的現實國情，如不及時從嚴防控，勢必形成規模性反彈，中國醫療體系將面臨被擊穿危險，將對人民生命健康安全和經濟社會發展帶來巨大衝擊。

文章表示，「動態清零」著眼於快速和精準，「動態」就是不追求絕對零感染，「清零」就是發現一宗、撲滅一宗，守住不出現疫情規模性反彈的底線。為盡快實現「動態清零」，一些地方不得不暫時摁下「慢行鍵」，人民群眾生產生活面臨一些困難。只有堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭，以最快速度實現社會面「動態清零」，才能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

責任編輯：易燕丹

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