國常會釋信號 官媒：降準即將落地 專家料最快本周

總理李克強周三（13日）主持召開的國務院常務會議，提及「適時運用降準等貨幣政策工具」。分析認為，疫情散發加上外貿等經濟數據欠佳，內需偏弱，經濟面臨新的下行壓力，進一步放鬆貨幣政策有空間亦有必要。

內地官媒《證券時報》周四（14日）刊文指，降準即將落地，周五（15日）是最近政策觀察窗口。《國際金融報》報道，當日將進行本月的中期借貸便利（MLF）續作，釋放的資金一部分或置換MLF；降息可能性也不能排除。另彭博經濟學家曲天石預計，人行或周四宣布降低金融機構存款準備金率，周五生效。

市場憧憬降準穩增長 滬指走高

昨日召開的國務院常務會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣政策工具，推動銀行增強信貸投放能力，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度，向實體經濟合理讓利，降低企業綜合融資成本。會議又部署促進消費的政策舉措。市場憧憬降準及促消費政策，上證綜指今早走高。

內地去年曾兩度降準，中國民生銀行首席研究員溫彬指出，如今若再次推出降準工具，向市場釋放了金融持續加大力度支持穩增長的明確訊號。

國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 降低融資成本

【中國經濟】政府顧問指貨幣政策仍有較大空間 應降準降息撐經濟

MLF續作 政策利率降息？

《證券時報》指出，不論從政策實施的必要性，還是政策騰挪的空間看，近期降准或降息都是可行的。

而4月15日將是人行例行操作中期借貸便利（MLF）的時點，也將給政策利率降息帶來想像空間。下調MLF利率，可降低銀行負債端成本，並通過「MLF利率-LPR利率-貸款利率」的傳導路徑，惠及實體經濟融資成本下行，減輕企業和居民償債負擔。

《國際金融報》指出，多位專家認為，從歷史經驗來看，國常會提及降準預示近期人行會有降準等政策工具出台。最快預計於本周五落地。

民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文預計，釋放的資金一部分用於置換MLF，另一部分用於提供長期穩定資金。由於降準可以降低金融機構資金成本，不排除此次降準引導LPR下行的可能。

降息的可能性也不能被排除。光大銀行金融分析師周茂華認為，從近兩月金融數據及目前面臨複雜環境看，人行不排除進一步出台降息、結構性工具，挖掘LPR改革潛力，引導金融機構加大對受困企業，尤其是小微、三農企業等實體經濟薄弱環節的支持，穩定市場信心，激發微觀主體活力。他強調，貨幣政策預調微調，不改變穩健基調。

證券時報：若只關注中美利差忽略國內穩增長迫切 是捨本逐末

不過，市場對降息仍有分歧。申萬宏源證券首席宏觀分析師秦泰認為，重提適度降準，目標是給疫情影響行業和中小微企業降融資成本，而不是引導降息預期；考慮到降息或重新觸發一二線城市地產泡沫，料年內穩定地產需求的主要手段仍將集中於「因城施策」放鬆金融條件。

另外，降息亦會受到一些因素掣肘，包括中美利差明顯收窄、3月PPI偏高。《證券時報》指出，儘管近日中美利差快速收窄，10年期中美國債收益率時隔12年首次「倒掛」，一些觀點認為這會掣肘貨幣政策總量寬鬆，但強調中國貨幣政策會堅持「以我為主」的對內優先原則。又指「只關注中美利差擔心跨境資本流動，而忽略國內經濟穩增長的迫切需要，是對政策預判的捨本逐末。」

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責任編輯：林佩怡

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