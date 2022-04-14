內地疫情持續 專家張伯禮：「五一」能否出行難預判

內地新冠肺炎疫情形勢嚴峻，上海昨日（13日）新增27,719宗本土感染，再創單日新高。目前距離五一勞動節假期不足20天，針對居民能否順利出行，中國工程院院士張伯禮日前表示，本輪疫情持續時間可能較以往長，五一出行具體不好做預判。

《健康時報》根據各地通報梳理發現，2021年上半年，內地發生的6輪局部跨地區傳播的新冠疫情中，從首宗本地確診病例出現到疫情有效控制，本地確診病例零新增，每一輪疫情用時長短不一，用時最短僅13天，最長為34天。

張伯禮指出，目前的疫情呈現多點散發及局部規模性暴發的形勢，是由致病毒株特點和防控措施技術進步所致。以往規律不一定適用於本輪疫情的反彈，持續時間可能較以往長，具體不好做預判。不過，他相信一定可以做到動態清零，「目前關鍵是要堅定信心，協力奮鬥，盡快控制住疫情蔓延趨勢」。

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至於上海疫情仍處於高位運行，《上觀新聞》引述復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑指出，Omicron變異株傳播率超強，潛伏期、病情初期病毒載量也非常高，相比2020年新冠病毒原始株，Omicron變異株同期載量增加了100至1000倍，感染幾率也因此指數級增加。

胡必傑表示，目前，上海新一輪核酸篩查已實現「應檢盡檢」，將潛在的無症狀感染者都找出來。其次，核酸篩查的頻度、密度也持續增加。

責任編輯：易燕丹

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