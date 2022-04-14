3月內地樓市回暖 一線城市整體按月升12% 北京成交面積按月升8成

內地多地出台樓市新政，久違的樓市「小陽春」似乎重現。中指研究院數據顯示，3月樓市整體成交上行，按年降幅擴大。一線城市整體按月升12.0%，北京升幅顯著，為80.4%；廣州升幅34.0%，位居第二。按年看，一線城市整體成交下降，降幅為44.2%。

3月樓市整體成交上行 按年降幅擴大

據《中國基金報》報道，中指研究院數據顯示，3月樓市整體成交上行，按年降幅擴大。分城市來看，一、二線代表城市按月均上升，一線城市整體按月升12.0%。

在一線城市中，按月來看，整體升12.0%，其中北京成交面積升80.4%；廣州成交面積升34%；深圳成交面積升26%；上海成交面積降22%。按年來看，整體成交下降，降幅為44.2%，其中上海降幅顯著，為51%；深圳降幅居次位，約45%。

二線代表城市按月上升32.3%，按年下降47.4%。

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在北京，火爆的搶房場面重現。4月4日，海淀區天恆學院里官宣143套可售房源已於當日15:40全部售罄。14,034戶家庭申購143套房源，申購比100：1，不到6小時全部售罄，售罄時選房號只到317。

4月10日，學院里發布通知稱，可售房源遞補選房活動已於當日9:17結束，這距離項目這次撿漏開始僅17分鐘。

據了解，天恆學院里位於海淀區二環至三環之間的四道口，臨近北京交通大學和地鐵大鐘寺站，地理位置優越。學院里是共有產權房，均價8.5萬元（人民幣，下同），而且基本是現房，政府僅持有20%產權，購房人持有80%產權。

相比較周邊均價超12萬元的老破小小區，天恆學院里自然成為近期最火爆的樓盤之一。據網友現場播報，選房當天棄購率很低，前200號已經選完100多套，僅剩29套房，供後面的1萬多人選。

除了天恆學院里，位於東城區南二環邊上的稀缺樓盤永定府，首批391套房源，在不到兩天的時間裡全部售罄。永定府是80-139平米的改善型住房。單價最高的9.3萬元，單價最低只有8.1萬元。

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責任編輯：尹航

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