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上海放寬購房政策 專家：疫情影響 滬樓市壓力較大

經濟脈搏 12:38 2022/04/14

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內地再有熱點城市放寬買樓政策，據「證券時報·券商中國」，上海臨港新片區近期調整人才購房政策，重點支持單位人才社保門檻，縮短為3至6個月。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，繼蘇州、南京後，上海臨港也放鬆限購，說明整個房地產市場調控放鬆，進入到新階段。而上海今年受新冠疫情影響，樓市壓力比較大，人才購房政策放鬆，利好樓市，能夠改變市場預期、提振市場信心。

鬆綁樓控範圍擴大 內地4月已有14城放寬購房政策

多地樓市政策吹暖風 天津出公積金新政南京多區外地人可購房

上海臨港新片區管理委員會官網，周二（12日）發布《關於優化調整臨港新片區人才住房政策操作口徑的通知》，其中將原《購房資格確認函》調整為《臨港新片區人才住房政策認定函》，有效期由原6個月調整為12個月。

同時，《2022年臨港新片區人才住房政策重點支持單位清單》，《2022年重點支持單位清單》將按需組織更新並公示。2022年重點支持單位中工作的人才，「須在新片區工作滿一年以上」，可縮短為3個月或6個月。

報道引述廣東省住房政策研究中心高級研究員李宇嘉表示，這次政策調整主要有兩個亮點

一、縮短人才認定的工作年限，從一年調整為3或6個月，即工作三個月，即可申請認定為人才，然後有了購房資格

二、人才認定有效期拉長，認定程序簡化，目的是將更多的符合條件的人才認定為人才，賦予其購房資格

李宇嘉認為，國家層面明確促進房地產良性循環、滿足合理住房需求，近期市場因疫情、預期而明顯下行，對區域市場良性循環有較大衝擊，臨港屬於上海外圍，供應量大，需求下行，需實時調整政策。此外，國務院近期明確要出台有利於市場預期穩定的措施，紓困疫情影響，更加有效支持實體經濟發展；國家又大力部署促進住房消費，研究採取金融支持消費和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務水平。臨港屬於新市民比較集中的區域。

分析：外圍鬆綁是必然趨勢 政策鬆動須貫徹「房住不炒」

值得注意的是，上海此次限購鬆綁與南京一樣，是從外圍區域開始，而上海更對外圍區域的特定人群鬆綁。李宇嘉表示，現在熱點城市的調控被要求遵循「有所為、有所不為」，外圍鬆綁是個必然趨勢。

他又認為，熱點城市開始糾偏政策，一方面應對疫情、經濟下行衝擊，另一方面促進消費釋放、促進行業循環，助力實體經濟和穩增長訴求，但同時也要貫徹「房住不炒」，即熱點城市政策鬆動必須要將「房住不炒」和促銷費、促穩定結合起來。

他指出，政策調整要精準研判選擇哪個區域調整，怎麼調整，為後面留足空間，如果一一股腦兒退出，或造成市場大起大落。

責任編輯：林佩怡

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