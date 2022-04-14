上海大雨 網曝方艙醫院房間漏水（多圖有片）

上海昨日（13日）大風大雨，傳出有方艙醫院房間漏水，隔離人士要用膠兜接水，情況狼狽，更有人的房間天花塌下，最後獲安排到新住處。

上海昨日發布大風、雷電和暴雨預警信號，下午更升級為暴雨黃色預警。大雨之下，方艙醫院有漏水情況，據「秒間視頻」，一名在南匯方艙醫院隔離的男子，稱自己居住的房間不僅漏水，大雨還把房頂弄塌，最終導致房子停水停電。該男子直播探訪發現，方艙許多房間都有漏水現象。

據了解，方艙工作人員得知這一情況後，為他們安排新的住處並恢復正常通電，漏雨情況據稱得到改善。

另外，網傳影片顯示，部分房間天花變成「水舞間」，淋濕床板，地面有積水，有人用幾個膠兜裝住降下的雨水，有人則忙著拖地。

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微博上，昨日有人求助稱「南匯方艙漏雨嚴重」，說到「東西靠搶我忍了，被子薄我忍了，熱水器、馬桶是壞的我也忍了，今天這邊一下雨我們這就漏水嚴重，豆腐渣工程啊這是！裡面很多人還有發燒、咳嗽等症狀，今天能住哪都不知道！」後來該人被轉移到乾的寢室，後續方艙會統一維修。

在新冠肺炎疫情嚴峻下，上海加緊興建方艙醫院隔離感染者。據報上海已建成100多個方艙醫院，床位數逾16萬張。

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內地網民留言：

屋漏偏逢連夜雨了。 這樣子。病人睡覺都很難受吧。 好好的家不讓住。 現在特殊時期就不能忍一忍嗎？ 我在長寧建滔方艙，環境也很差，希望所有的方艙都改善一下條件。

責任編輯：林佩怡

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