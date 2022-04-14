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美財長耶倫籲中國幫助結束俄烏戰事 華使館回應

國情動向 14:19 2022/04/14

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俄烏戰事未停，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周三（13日）表示，中國應幫助結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。外電指出，耶倫就選邊俄羅斯發出嚴厲警告，暗示國際社會是否會讓中國付出經濟代價，取決於它如何處理俄羅斯對烏克蘭的入侵。

路透引述中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國堅決反對將中俄關係與烏克蘭危機聯繫在一起，強調北京方面致力於推動和談。他指出，中國反對美國一切形式的單邊制裁和長臂管轄，並將堅決捍衛中國企業和個人的合法權益。

耶倫周三在智庫大西洋理事會發表演講，彭博形容這次演講昆耶倫擔任美國財長以來，針對中國最為犀利的表態。

耶倫表示，中國確認了與俄羅斯的特殊關係，她熱切地希望中國能利用這種關係產生積極影響，並幫助結束這場戰爭。

她又警告，將來會越來越難把經濟問題，和包括國家安全在內的廣泛國家利益考量區分開。她呼籲對俄羅斯採取堅決行動，而中國如何響應，很可能會影響世界對中國的態度，以及其擁抱進一步經濟融合的意願。

中國政府未加入美國牽頭的對俄制裁行動，同時也呼籲尊重主權和領土完整的原則。耶倫稱，「如果中國在當下的關鍵時刻不遵守這些原則，那麼就不能期望國際社會未來會尊重其對主權和領土完整的呼聲。」

她重申，對於就國際制裁俄羅斯行動「保持觀望」的國家來說，任何削弱制裁的行動都將觸怒美國及其盟友。

美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁

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北京：單邊製裁使經濟形勢雪上加霜

在北京，外交部發言人趙立堅此前表示，俄烏衝突爆發後，美國及其盟友發起一輪接一輪對俄單邊制裁。但制裁並沒有解決任何問題，反而使本就不樂觀的世界經濟形勢雪上加霜。

趙立堅強調，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁選項，對話談判才是根本解決之道，也是最符合各方利益的正確出路。美國作為烏克蘭危機的始作俑者，更應該深刻反思，改改蠻橫霸道的老毛病，勸和促談而不是拱火澆油。

責任編輯：易燕丹

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