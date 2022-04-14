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耶倫促中國幫助結束俄烏戰事 京：支持對話談判 不接受施壓（更新版）

國情動向 16:47 2022/04/14

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俄烏戰事未停，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周三（13日）表示，中國應幫助結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。外電指出，耶倫就選邊俄羅斯發出嚴厲警告，暗示國際社會是否會讓中國付出經濟代價，取決於它如何處理俄羅斯對烏克蘭的入侵。

*16：47 新增中國外交部及商務部回應

中國外交部發言人趙立堅周四（14日）回應稱，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，堅決反對任何對中方立場的歪曲和抹黑，並反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫，指時間終將證明中方的主張是站在歷史正確的一邊。

另路透引述中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國堅決反對將中俄關係與烏克蘭危機聯繫在一起，強調北京方面致力於推動和談。他指出，中國反對美國一切形式的單邊制裁和長臂管轄，並將堅決捍衛中國企業和個人的合法權益。

耶倫周三在智庫大西洋理事會發表演講，彭博形容這次演講昆耶倫擔任美國財長以來，針對中國最為犀利的表態。

耶倫表示，中國確認了與俄羅斯的特殊關係，她熱切地希望中國能利用這種關係產生積極影響，並幫助結束這場戰爭。

她又警告，將來會越來越難把經濟問題，和包括國家安全在內的廣泛國家利益考量區分開。她呼籲對俄羅斯採取堅決行動，而中國如何響應，很可能會影響世界對中國的態度，以及其擁抱進一步經濟融合的意願。

中國政府未加入美國牽頭的對俄制裁行動，同時也呼籲尊重主權和領土完整的原則。耶倫稱，「如果中國在當下的關鍵時刻不遵守這些原則，那麼就不能期望國際社會未來會尊重其對主權和領土完整的呼聲。」

她重申，對於就國際制裁俄羅斯行動「保持觀望」的國家來說，任何削弱制裁的行動都將觸怒美國及其盟友。

美官員指中國或向俄經濟提供支持 耶倫這樣談制裁

美副卿借俄烏戰事提北京勿武力攻台 京：如何解決台灣問題屬中國內政（第二版）

北京：反對任何對中方立場的歪曲和抹黑

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，支持對話談判，積極向烏克蘭和其他受影響的國家提供人道主義援助，為緩和局勢，化解危機，重建和平付出大量努力。

趙立堅指出，中方一貫堅持各國主權和領土完整，都應該得到尊重和維護，認為處理國際關系不應有雙重標準，烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應該得到尊重。他強調，中方堅決反對任何對中方立場的歪曲和抹黑，反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫。

此外，商務部新聞發言人束玨婷表示，俄烏衝突以來，有關國家對俄實施系列制裁，對中俄正常經貿往來造成擾亂。有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅迫中國企業「選邊站隊」。她重申，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」，反對不當禁止或者限制中國企業與其他國家企業開展正常經貿活動。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

責任編輯：易燕丹

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