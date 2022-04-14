美參院代表團證實已抵台 明日會見蔡英文（第二版）

美參院代表團14日晚間乘專機抵台，短暫停留期間會與蔡英文會面，討論中國等地區議題。北京重申反對美台官方往來，警告美國勿在危險道路上愈走愈遠。

*更新中央社消息

台中央社報道，代表團在晚上7時40分抵埗台北松山機場，會與蔡英文就美台合作、中國威脅、區域安全等議題交換意見。該團一行6人，由參院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）率領，成員包括共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）、波爾（Richard Burr）、薩斯（Ben Sasse）、波特曼（Rob Portman），以及眾議員傑克遜（Ronny Jackson）。這是拜登上任以後，第4個訪問台灣的議員代表團。

該代表團本次先到澳洲訪問，短暫停留台灣，隨後會轉到日本。有分析指，其整個亞洲之行的目的，是聚焦於中國對印太安全的威脅，以及討論美國如何加強地區上的角色，同時展示對台灣等夥伴的支持。據此前消息，梅嫩德斯原定10日跟隨眾院議長佩洛西訪台，但後者在啟程前確診新冠肺炎，行程被迫延期。

在北京，中國外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國政策，美方應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，不要在危險的道路上愈走愈遠。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

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責任編輯：陳建錫