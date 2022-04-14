胡潤研究院與青島意才基金銷售有限公司聯合今日（14日）發布《2021意才·胡潤財富報告》（以下簡稱「報告」）顯示，截至2021年1月1日，中國擁有600萬元（人民幣，下同）總財富的「富裕家庭」數量已經達到508萬戶，按年增長1.3%。

據內媒《財經》報道，擁有千萬元總財富的「高凈值家庭」數量達到206萬戶，比上年增加4萬戶，增長率為2%；擁有億元總財富的「超高凈值家庭」數量達到13.3萬戶，比上年增加3,300戶，增長率為2.5%。

▲ 報告：內地千萬資產家庭增至206萬戶 不動產投資比例降低

值得關注的是，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去一年，新能源、半導體、生物科技和體育相關產業增長較快，房地產、在線教育、豬肉和遊戲行業在下降。中國高凈值人士，尤其是企業主，都在積極尋找新的財富創造賽道和模式。

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未來20年是財富管理的時代

最近20年是財富創造規模最大、速度最快的時代，接下來20年是「財富管理時代」。胡潤指出，通過這幾年的房地產市場調控和資本市場發展，特別是科創板和北京證券交易所的誕生，接下來二三十年，會是資本時代。

從報告可以看出，中國財富人群在投資領域的表現日趨成熟。例如，不動產比例降低、金融資產比例上升、投資標的和類別多樣化、多幣種持有等。從投資行為來看，後疫情時代，財富人群未來一年最傾向增持的資產是A股，但仍然考慮安全第一。

通過調研，報告指出，中國財富家庭投資呈現五大特征：

一、防禦與進攻兼顧，權益市場參與度攀升，以股票型基金為代表的金融產品受到青睞。 二、「財富新貴」進階理性投資者，選擇金融機構註重投資顧問專業水平和綜合素養。 三、全球化財富管理視野更趨完善。 四、多元配置應對風險輪動。 五、投資心態更積極。

據介紹，報告中「總財富」包括固定資產和可投資資產。固定資產主要是自住房產和企業主非上市股權；可投資資產主要是投資性房產和流動資產如股票、基金、債券、存款、保險等。

責任編輯：李冰琪